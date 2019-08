Place du Souvenir Africain Qui arrêtera « Quantine » Sy ?

Par Pierre Goudiaby ATEPA

Le Président de la République Monsieur Macky Sall a lancé un programme pour la réorganisation urbaine. Il en a confié l’exécution à son ministre en charge de l’urbanisme. Celui-ci a commencé un bon travail. Parce-que, malheureusement, au Sénégal, n’importe qui fait n’importe quoi, n’importe où, n’importe comment. Je disais ça, il y a 30 ans, malheureusement, la situation c’est empirée. Il y a deux ans, jour pour jour, j’avais écris à Monsieur le Premier Ministre Mohamed Boun Abadalah Dionne et à la Dscos, pour me plaindre, en ma qualité d’architecte, de la Place du Souvenir, de ce que la Directrice de cet établissement-là, était en train d’en faire.

Je rappelle que la Place du Souvenir a été commandé par son Excellence, Monsieur le Président Abdoulaye Wade, qui au lendemain d’un séjour en Algérie, où il a été déposé une gerbe de fleurs au monument qui est à Alger, m’a demandé de concevoir pour lui, la Place du Souvenir. Pour que les hôtes de marque qui viennent nous rendre visite puissent déposer une gerbe aux pieds de la Carte de l’Afrique. Et que, par conséquent, que ce soit un espace, un lieu de recueillement et de commémoration. C’est la raison pour laquelle, il avait donné des instructions à son Architecte que j’étais, de lui concevoir un lieu avec deux Panthéons. Il y avait un Panthéon pour les résistants et un autre pour les grands intellectuels du continent.

Malheureusement, ce lieu a été transformé, excusez moi du terme, en un foutoir. Madame la gérante, a cru devoir le transformer en quantine où on peut trouver des restaurants, des chawarmans… dans une mélange extraordinaire d’images de nos dirigeants avec d’autres images peu reluisantes. Ça c’est inadmissible.

C’est la raison pour laquelle, j’ai porté plainte pour arrêter ce massacre environnemental. Donc, j’ai porté plainte. Et la plainte devrait être appelé ces jours-ci.

La bonne nouvelle, c’est que je me suis entretenu avec Monsieur le nouveau Ministre de la culture. Parceque, malheureusement, l’ancien Ministre, qui ne suivait pas mon regard, m’a répondu quand je m’étais plaint, il y a deux ans, qu’il fallait bien qu’elle trouve des ressources. Et je lui ai dit non, ce n’est pas en massacrant, un lieu qui devrait servir de recueillement qu’on va régler le problème de ses ressources.

Aujourd’hui, tout l’espace a été distribué à des restaurateurs et autres marchands de je ne sais quoi. Récemment des cuisiniers se sont battus à sang à la Place du Souvenir. Croyez-vous que c’est normal ça.

Je me suis entretenu avec le Ministre qui m’a semblé avoir une oreille très attentive, contrairement à son prédécesseur. Et c’est la raison pour laquelle, j’ai demandé à mon avocat de geler la plainte en espérant que nous trouverons une issue heureuse. Et que la Place du Souvenir redevienne ce pour quoi, elle a été construite. Je rappelle d’ailleurs que le Président Wade avait chargé le Professeur Iba Der Thiam de lui sortir le contenu du concept. Et il est temps que cette Place puisse reprendre la fonction qui était la sienne.