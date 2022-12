Plainte des deux députés du PUR contre Amy Ndiaye

On en sait un peu plus sur les raisons de l’absence des députés Massata Samb et Mamadou Niang aux plénières depuis l’incident avec leur collègue Amy Ndiaye. Nos confrères de Kewoulo informent que les deux parlementaires qui bénéficient d’un repos médical ont déposé à leur tour hier une plainte contre la députée Amy Ndiaye Gniby pour injures publiques, violence et voies de fait et coups et blessures volontaires. D’après la même source, le député Massata Samb a obtenu une ITT de 21 jours et Mamadou Niang de 8 jours.