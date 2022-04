Plan de carrière : les professeurs d’éducation physique et sportive haussent le ton

Les perturbations au niveau du système éducatif sont loin de connaître son épilogue si l’on tient compte des déclarations des profs d’Eps communément appelés Maîtres d’éducation physique et sportive (MEPS). En effet ce corps d’enseignants servant dans le moyen secondaire réclame souffre une injuste professionnelle vielle de plus de 23 ans. Ils réclament le renversement pur et simple dans le corps des PCEMG en EPS.

Selon Khalifa Ababacar Ndiaye, Secrétaire Général National de l’Aneeps (Association Nationale des Enseignants d’Education Physique et Sportive du Sénégal) l’état du Sénégal doit réparer et redorer le blason de la discipline qui a toujours contribué à l’éclosion des talents détectés à partir des Écoles.

Poussant son argumentaire plus loin, le secrétaire général national de l’Aneeps d’interpeller les ministres de la fonction publique et des sports à presser le passant le dossier de création du corps des PCEMG en EPS pour permettre aux nombreux Maîtres d’éducation physique et sportive de changer de hiérarchie et quitter celle de B4 qui ne figure plus dans la nomenclature de la Fonction publique.

Les professeurs d’éducation physique MEPS réclament un reversement automatique à l’état du Sénégal en leur cédant les rappels financiers. Et ceci dans le seul dessein de bénéficier d’un plan de carrière et restaurer la dignité à ces agents qui ont trop souffert.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn