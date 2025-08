Plan de redressement et PROJET…les ministres et DG de Sonko doivent montrer l’exemple

Le nouveau gouvernement sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, avec Ousmane Sonko comme Premier ministre, a mis en place un plan de redressement ambitieux et un « PROJET » pour mettre le Sénégal sur les rails. Ceci vise à réformer en profondeur l’État et à relancer l’économie nationale. Il s’agit d’une initiative cruciale pour répondre aux attentes pressantes de la population en matière de justice sociale, de bonne gouvernance et de développement économique équitable. Le succès de ce projet repose sur une transformation structurelle, une gestion rigoureuse des finances publiques et une lutte sans merci contre la corruption.

Au cœur de cette démarche, l’importance du rôle des ministres et des directeurs généraux (DG) est capitale. Ces hauts fonctionnaires ne sont pas de simples exécutants ; ils sont les architectes et les garants de la mise en œuvre de ce plan. Ils doivent incarner les valeurs de transparence, d’intégrité et de dévouement prônées par le nouveau régime. Leur engagement personnel et leur leadership sont les moteurs essentiels qui permettront de traduire les orientations politiques en actions concrètes et mesurables sur le terrain.

Il est impératif que les ministres et DG soient les premiers à s’impliquer pleinement dans cette initiative. Leur engagement ne doit pas être de façade, mais se manifester par une implication totale dans leurs départements respectifs. Cela passe par une gestion exemplaire, l’instauration d’une culture de la redevabilité et la mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation transparents. Ils doivent être les premiers à rendre des comptes et à montrer l’exemple, car sans leur adhésion sincère, le plan de redressement risque de s’enliser dans les méandres de la bureaucratie.

Le gouvernement attend d’eux une adhésion inconditionnelle aux principes du « Projet ». Les ministres et DG sont appelés à rompre avec les anciennes pratiques et à s’aligner sur la vision d’un Sénégal nouveau, fondé sur la justice et l’équité. Ils doivent être des catalyseurs de changement, capables de mobiliser leurs équipes et de surmonter les obstacles pour atteindre les objectifs fixés. Leur capacité à innover et à proposer des solutions adaptées aux réalités du pays sera déterminante pour la réussite de cette entreprise nationale. Certains doivent cesser de jouer aux répondeurs automatiques sur la toile.

Parallèlement, la réussite de ce plan nécessite une mobilisation bien au-delà de l’appareil d’État. Le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), fer de lance du régime actuel, a un rôle crucial à jouer. Ayant porté cette vision au pouvoir, il est désormais de leur responsabilité d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son projet. Les militants et sympathisants de Pastef doivent continuer d’être des acteurs de la vigilance citoyenne, en soutenant les réformes et en veillant à leur bonne exécution.

L’accompagnement de Pastef est essentiel pour maintenir la dynamique de changement et garantir le soutien populaire au plan de redressement. L’engagement des militants doit se traduire par une participation active à la vie publique, une diffusion de l’information sur les réformes en cours et une mobilisation constructive pour le bien commun. Ils sont les relais entre le gouvernement et la base, et leur capacité à expliquer les enjeux et les bienfaits du plan sera déterminante.

Cependant, il est important de souligner que cet accompagnement doit se faire dans le respect des institutions et des règles démocratiques. Pastef doit soutenir le gouvernement sans verser dans l’ingérence, en veillant à ce que le pouvoir s’exerce de manière responsable et transparente. L’objectif est de consolider les acquis de la nouvelle gouvernance et de montrer que l’alternance a conduit à une amélioration tangible des conditions de vie des Sénégalais.

Le plan de redressement du gouvernement Sonko-Diomaye est une entreprise collective qui appelle à la mobilisation de tous. Les ministres et les directeurs généraux doivent être les fers de lance de cette transformation, par leur implication sans faille et leur engagement total. Le mouvement Pastef, en tant que force motrice du changement, doit également accompagner cette initiative avec responsabilité et détermination. C’est en unissant les efforts de l’État, des hauts fonctionnaires et de la société civile que le Sénégal pourra se redresser et construire un avenir prospère pour tous ses citoyens.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn