Podor : Cheikh Oumar Anne et Cie vantent les réalisations de Macky Sall

Les membres de l’Alliance pour la République (Apr) du département de Podor se sont réunis sous la conduite du maire de Ndioum, Cheikh Oumar Anne pour analyser l’actualité nationale marquée par le processus électoral. Plusieurs responsables politiques dudit département à savoir les maires, députés, directeurs généraux, Hcct et membres du Cese ont assisté à la rencontre. A l’issue de cette rencontre, le ministre de l’Education nationale et ses camarades ont renouvelé leur soutien total au Président de la République, Macky Sall dont le nom, disent-ils, est désormais inscrit en lettres d’or dans l’histoire de la nation sénégalaise. «Dès son accession à la magistrature suprême, le Président de la République a entrepris, sur le plan institutionnel, des réformes phares pour consolider la démocratie et l’Etat de droit», ont-ils souligné.

Poursuivant à saluer les réalisations du président de la république depuis son accession au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr) du département de Podor déclare : «au plan socio-économique, Macky Sall a qualitativement et quantitativement transformé le Sénégal avec des réalisations visibles dans tout le territoire national. En douze ans, son bilan inégalable le place désormais dans le cercle restreint des grands hommes qui ont marqué l’histoire du Sénégal». «Les responsables de l’Apr de Podor, fidèles aux principes républicains, restent à l’écoute du Président de la République qui s’est engagé à organiser l’élection présidentielle dans les meilleurs délais après avoir pris acte de la décision du Conseil constitutionnel», ont-ils indiqué sur Actusen.

Cheikh Oumar Anne et ses camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Podor ont également félicité le Président Macky Sall pour la confiance renouvelée à Amadou Bâ, candidat désigné à l’unanimité par le congrès d’investiture du parti. A cet effet, renseigne leur communiqué, «ils lancent un appel à tous les Sénégalais épris de paix et de justice et soucieux de la stabilité du Sénégal à se mobiliser pour soutenir Amadou Ba, seul candidat capable de conduire notre pays vers l’émergence». Le communiqué ajoute que les militants et sympathisants républicains du Département de Podor sont résolument engagés pour une victoire écrasante, dès le 1er tour, du candidat Amadou Ba à la prochaine élection présidentielle.