Portée disparue à Dakar : Aicha Dramé, une voleuse malienne de 17 ans vivement recherchée

Son image a fait le tour des réseaux sociaux lorsque la population l’avait lynché et torturée. Sa tante a voulu l’extirper de cette vindicte populaire en l’amenant vivre à Dakar avec elle, informe La Tribune qui signale qu’après seulement quelques mois, les vieilles habitudes de la petite se sont réveillées. « Le jour de sa fugue, j’ai découvert qu’elle détenait un téléphone portable. Puisqu’en ma connaissance, elle ne connait personne Dakar, cela m’a fait peur. Peut-être qu’elle l’a volé, me suis-je dit. J’ai été très remontée contre elle… », confie la tante dans les colonnes du journal. « J’ai peur qu’elle fasse des bêtises. Elle ne connaît personne au Sénégal. Et je demande à toute personne, qui la reconnaîtra, de l’amener au poste de police le plus proche », prie-t-elle, tracts et avis de recherche à la main.