Portugal: Annoncé blessé par la Juventus, Ronaldo « va bien » selon son sélectionneur

Le sujet est sensible et a même agacé Fernando Santos, mercredi en conférence de presse. Le sélectionneur du Portugal a donné des nouvelles de Cristiano Ronaldo quelques jours après sa sortie du terrain très remarquée lors de la rencontre entre la Juventus et l’AC Milan (1-0). Remplacé très tôt en deuxième période, le Portugais était entré dans une grosse colère avant de rentrer directement au vestiaire. Certains médias italiens assurent même qu’il a insulté Maurizio Sarri, son entraîneur. En guise d’explication, ce dernier avait indiqué que son attaquant souffrait d’un genou et que cela avait affecté sa performance.

Fernando Santos, lui, n’a rien remarqué à ce sujet. « Si je l’ai convoqué, c’est qu’il va bien, a-t-il déclaré mercredi en conférence de presse. Il va bien et il va jouer. » Mais le technicien n’a pas souhaité s’épancher davantage sur le sujet en coupant la question d’un journaliste. « Tout le monde veut parler de lui parce que c’est le meilleur joueur du monde mais je ne suis pas ici pour parler de Ronaldo mais de Portugal-Lituanie, a-t-il vitupéré. Je ne réponds plus à une question à son sujet. »

Actuellement deuxième de son groupe (avec un point d’avance sur la Serbie), le Portugal pourra donc compter sur son artificier pour le match crucial dans les qualifications pour l’Euro 2020, ce jeudi face à la Lituanie (20h45). « Cristiano va bien, il s’est entraîné comme d’habitude et il est très motivé pour le match, a abondé son coéquipier Ruben Neves. Je ne sais pas de quoi les gens parlent: contre la Lituanie, on peut s’attendre à l’habituel Ronaldo. »