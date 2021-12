Poste de PM : deux ministres dans la liste des favoris

Le poste de Premier ministre (PM) qui doit revenir après les élections locales attirent beaucoup de prétendants. Selon plusieurs observateurs, deux candidats ont le profil pour occuper le poste. Il s’agit de l’ancien premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne considéré comme le Baye Fall du président et de l’ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères, Amadou Ba que d’aucuns considèrent comme l’homme de la situation. Mais selon des sources, deux autres personnalités sont venues s’ajouter à la liste des prétendants.

La liste des prétendants au poste de PM s’allonge. Le président de la République avait dans son viseur deux ténors de sa victoire aux législatives de 2017 et à la présidentielle de 2019. Mais aujourd’dui, Mahammed Boun Abdallah Dionne et Amadou Ba ne sont plus seuls ; Ils sont rejoints par deux ministres balèzes du gouvernement qui ont aussi de bons profils ; selon des sources de la présidence, le Chef de l’état a élargi son champ d’investigation pour avoir le PM parfait.

Selon nos sources, le président de la république a sur sa table quatre dossiers. Il s’agit des deux dossiers connus. Ceux de Mahammed Boun Abdallah Dionne et amadou Ba ; mais deux autres dossiers viennent de faire leur apparition. Les ministres Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Hott sont venus s’ajouter à la liste des « premiers ministrables ». Et au lendemain des élections locales de 2022, le futur premier du Sénégal sera issu de ce quator.

Abdoulaye Daouda Diallo est l’un des 3 ministres du gouvernement qui est à la table du conseil ministres sans interruption depuis la victoire de Macky sur Wade, le 25 mars 2012. Un fidèle parmi les fidèles qui monte en puissance. Aujourd’hui au poste de ministre des Finances, il est un poids lourd du gouvernement. Son expérience au ministère de l’Intérieur et sa forte base politique à Boké Dialloubé dont il est le maire font de lui un challenger parfait pour ce poste de PM…

Amadou Hott nouvel arrivant dans l’attelage gouvernemental et candidat à la mairie de Yeumbeul Sud aux locales est un homme connu du monde des finances ; Et si le président veut donner un nouveau visage à la primature, Amadou Hott serait l’homme parfait. Son arrivée à la primature pour donner un coup de fraîcheur politique à ce poste dont les occupants sont taxés de « dauphins ». Et le technocrate Amadou Hott pourrait donner à cette station sa fonction régalienne…

Le président de la république devra choisir un premier ministre (PM) qui fait l’unanimité. Tous les quatre candidats à ce poste sont de la mouvance présidentielle. Ils sont aussi tous les quatre, des technocrates. Et ce qui rend la tâche encore plus compliquée, c’est qu’ils sont tous des économistes. Mahammed Dionne, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Hott ont le même profil même s’ils ont des expériences diverses.

Et Macky devra choisir entre ces personnes qui ont arborent les « mêmes couleurs ». C’est comme s’il devait choisir une boule parmi quatre boules blanches. S’il doit choisir un PM parmi quatre économistes, le choix final portera un économiste à la primature. C’est dire que le président veut mettre un accent particulier sur la réalisation de ses projets avant la fin de son second et dernier mandat en 2024…avec un économiste à la primature.

