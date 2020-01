Radio Rurale Internationale…Pour une agriculture intelligente à KOLDA

l’objectif ultime du projet est la mise à l’échelle de services consultatifs numériques interactifs soucieux de l’égalité des genres et compatibles avec les données en vue de renforcer les connaissances et l’adoption des meilleures pratiques agricoles intelligentes face au climat par un maximin d’agriculteurs et agricultrices à faible coût. Justement, du processus de changement de comportement à l’analyse des pratiques prometteuses en passant par la schématisation et la classification des pratiques prometteuses par ordre de priorité, Kadidiatou Gueye a été bien suivie par les participants. Ces derniers se sont montrés très engagés à aider les exploitants agricoles a courte échelle à produire beaucoup. La protection des écosystèmes, la fertilisation des sols, la variétés des semences, et autres sont des thématiques exploité ensemble pour la meme perception avec aussi les personnes apte à accompagner le projet. Les représentants des trois radios communautaires sélectionnées sont ainsi capacités à produire des émissions radios de concert avec les agriculteurs et agricultrices, et partenaires techniques sous un système questions réponses en fonction des besoins de la personne qui exploite la terre. Sur une durée de deux ans, ce projet a entre autres résultats attendus, la meilleure connaissance et utilisation des pratiques agricoles intelligentes face au changement climatique par des milliers d’agriculteurs et agricultrices d’exploitation familiales, tout en valorisant l’égalité des genres dans les différentes actions.