Pourquoi Senelec veut racheter AKILEE et non le chasser ?

Contrairement à ce qui a été dit. Le Président a demandé le rachat des part d’Akilee par Senelec. On s’achemine vraisemblablement vers le rachat de 80% et laisser 20% à Akilee afin qu’elle garde la main sur l’expertise technique.

Commentaire : On n’achète pas ce qui est mauvais !!!

C’est quoi Akilee en réalité ?

La traque des pertes est la vraie mission d’Akilee : Les pertes sont un phénomène connues de toutes les sociétés d’électricité du monde. Mais cela n’empêche toutefois pas qu’il y ait des pertes d’autres natures :

– Les pertes techniques : ce sont les pertes liées au réseau défectueux ou aux pannes (comparables aux fuites d’eau dans le cas de la SDE)

– Les pertes non techniques : c’est le vol de l’électricité qui est la plus grande part de ces pertes dans le cas de Senelec. Elles se retrouvent sous différentes formes : industriels surtout et particuliers qui trafiquent leurs compteurs, faux relèvements, branchements clandestins sur les poteaux et dans les marchés, etc

Akilee n’est pas un revendeur de compteurs. Elle permet de réaliser 500 milliards de gains sur les pertes de production

Les pertes cumulées de Senelec jusqu’ici sont estimées à 800 milliards qui vont atteindre les 1200 milliards dans les 10 ans à venir.

Rappelons que AKILEE SA a signé après plus de 2 ans de négociations, un contrat pour le déploiement et l’exploitation d’un système de comptage intelligent. L’objet de cet engagement commun est la réduction des pertes de Senelec (techniques et non techniques) dont la plus grande partie est constituée du vol et de la fraude sur l’électricité ainsi que les charges d’exploitation de la société. Les économies globales attendues sur une période de 10 ans seront de 500 milliards FCFA.

Le système d’information analytique (SIA) développé par Akilee qui exploite, traite et analyse les données envoyées par les compteurs intelligents en temps réel, permet de localiser les zones de pertes et de mener plusieurs opérations à distance sans avoir besoin de se déplacer, d’où la réduction des pertes et des charges d’exploitation.

Senelec a toutes les compétences en interne :

Senelec est une industrie dont la mission est juste : la production, le transport et la distribution. La plupart des centrales ne lui appartiennent pas.

Sur la commande des compteurs, elle a toujours eu des difficultés et n’a pas la trésorerie suffisante pour les commander. Elle est tout le temps obligée de recourir à la Banque mondiale pour cela.

Avec Simelec de Pape Dieng (34% à Senelec et 10 ans d’exclusivité), il n’y avait pas eu d’appel d’offres. La convention réglementée (qui permet à toute société qui a au moins 10% de parts dans une autre, de contracter avec elle sans appel d’offres) avait permis de contracter directement avec elle. Mais le problème des commandes n’avait pas pour autant été résolu.

La conséquence a été le retour au système des appels d’offres qui n’a jamais pu régler le problème. 2 sociétés chinoises gagnaient les marchés : Hexing et Clou, avec des « conseillers occultes » en interne au courant de la passation des marchés qui les incitaient à faire des recours.

Conséquence : Senelec restait 1 an sans compteur à tel point qu’elle était obligée de recycler des compteurs.

Arrivée d’Akilee pour régler la question des pertes : Senelec en profite pour régler les problèmes de commande grâce à la convention réglementée puisqu’elle n’avait jusqu’ici pas de solutions

Conditions peu avantageuses avec les appels d’offres : 30% à la commande et 70% à la livraison, délai 12 mois et prêts auprès des bailleurs pour financer les commandes pour déficit de trésorerie.

Avec Akilee : 15% à la commande et 85% , 4 ans après à partir de la livraison suivant le bon de commande de Senelec / Délais raccourcis à 3 mois.

Un gain de trésorerie énorme que Senelec n’a pas. 85% du montant total préfinancés par Akilee et réglés sur 14 ans suivant l’exclusivité de 10 ans.

Les 186 milliards ne sont pas entre les mains d’Akilee

C’est en grande partie le coût des 2 700 000 compteurs :

Il ne s’agit pas de 186 milliards remis à Akilee et prêts à être dépensés. Au contraire, c’est suivant une émission de bons commande et des quantités demandées par Senelec que les commandes se font au fur et à mesure.

Senelec paie 15% à la commande (suivant le bon de commande et la quantité commandée sur les 2 700 000 compteurs) et 85%, 4 ans après à partir de la livraison suivant le bon de commande de Senelec

Mais les 186 milliards intègrent aussi la pose des compteurs, l’achat des puces, la visserie, les connections internet à payer chez les fournisseurs, etc

NB : Akilee n’empoche donc pas 186 milliards, elle n’a en réalité qu’une marge en plus d’être payés sur 14 ans et de préfinancer à 85% les 186 milliards

Que va apporter Akilee à Senelec ?

Aujourd’hui près de 40% de la clientèle de Senelec est au prépaiement (Woyofal) ; mais nombre de ces clients se plaignent de ne pas pouvoir recharger leurs compteurs à distance et surtout d’avoir à taper un long code de 20 chiffres sur un clavier, de ne pas comprendre réellement l’autonomie dont ils disposent parce que tout le monde n’est pas familier avec le kWh (kilo Watt heure) utilisé pour compter l’énergie.

Avec les nouveaux compteurs fournis par AKILEE, baptisés Woyofal+, les clients pourront : suivre leurs consommations depuis n’importe quel endroit au monde, acheter du crédit depuis n’importe où, transférer ce crédit automatiquement au compteur sans taper un seul chiffre, être alertés à distance, quand ils sont hors de chez eux, du crédit qui s’épuise (plus besoin d’être à côté du compteur ou du clavier Woyofal pour entre ou voir l’alarme), voir leur autonomie de consommation exprimé en jours ou en FCFA, ce que tout le monde comprend plus aisément… Définitivement Woyofal+ va transformer l’expérience du client

Senelec, sans parler maintenant de la traçabilité qu’il y aura sur la qualité de l’énergie qui est fournie à chaque client (notamment la tension) pour faciliter l’arbitrage en cas de réclamation d’un client sur de potentiels dommage sur les équipements électriques.

Qu’est-ce qu’AKILEE a apporté à Senelec ? De l’efficacité et des économies. AKILEE a permis de faire économiser à Senelec près de 3 milliards de FCFA depuis 2017. Ces économies pour les projets déjà démarrés sont estimées à près de 40 milliards dans les 10 prochaines. AKILEE a permis de réduire les délais d’approvisionnement des compteurs Woyofal actuels de plus de 75% en passant de 12 mois en moyenne lorsqu’on passe par les appels d’offres à 2,7 mois. AKILEE a permis de supprimer les frais financiers liés à ces transactions.

Akilee compte plusieurs centaines de clients AKILEE SA compte aujourd’hui plusieurs centaines de clients grands comptes parmi lesquels on peut citer : la 1ère cliente d’Akilee est Sonatel pour qui elle gère 300 sites, Auchan, Total, Bolloré, Ecobank, SGBS, BDK, Orabank, SIMPA, SEDIMA, NSIA Banque, Port Autonome, EDK, Banque Mondiale, SOSENAP, Institut Pasteur, OLAM, Banque Agricole…