Le ministre conseiller du président de la République, le Pr Arona Coumba Ndoffene Diouf

leader de l’Alternative citoyenne And Defar Sunu Rew (Acad) était l’invité de l’émission Face2face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Il apporte des précisions sur son rang auprès du président :

« Non moi j’ai un rang de Ministre doublé d’une casquette de conseiller spécial du président qui utilise mes écrits qu’il soumet aux Ministres…Le président me sollicite sur plusieurs dossiers et on échange beaucoup. J’ai les mêmes avantages que les Ministres de souveraineté.