Pr Kitane : « Ce que Macky ne savait pas… »

CE QUE MACKY NE SAVAIT PAS !

En réalité en démocratie, on gagne les élections par une majorité, mais on gouverne fatalement par une minorité même si elle représente cette majorité. Le gouvernement de la majorité est radicalement impossible. On gouverne toujours par (avec) une poignée d’hommes, et le cercle des gouvernants se rétrécit toujours davantage par l’effet combiné de l’ambition des membres de la majorité et l’usure du pouvoir qui frappe inéluctablement tout gouvernement.

Dans un parti ou coalition de partis, chaque individu, chaque parti aspire à recevoir sa part du gâteau. L’exercice du pouvoir est une fabrique de frustrés et de protestataires internes et externes. C’est pourquoi la respiration de la démocratie est l’alternance. Le jour est le temps du travail, mais le grand paradoxe c’est que le jour travaille pour la nuit. La débauche d’énergie de la journée épuise la force des muscles, et encline au repos et à la récupération. C’est une illusion de vouloir s’éterniser au pouvoir et ce, quel que soit le procédé de ruse mis en œuvre. Tout pouvoir travaille pour son opposition par le jeu d’équilibre et de résistance qui est l’âme de la société humaine.

Après avoir écarté Karim Wade, Macky croyait s’être enlevé une grosse épine du pied relativement à la machine politique du PDS 25 à 30% des suffrage en moyenne depuis 1974. Mais c’était sans compter avec la logique du pouvoir politique : c’est un big-bang permanent et il suffit de voir l’histoire politique de notre pays depuis la SFIO pour s’en rendre compte. Khalifa Sall était l’intention cachée (ou plus exactement le désir refoulé) du PS écartelé entre le désir de revenir au pouvoir et celui de sortir du marasme politique dû à la dureté de l’opposition. Khalifa est la mauvaise conscience d’un PS qui veut le pouvoir sans avoir les moyens immédiats de sa reconquête. Il incarne cependant dans le PS la cohérence et l’optimisme patient contrairement aux autres qui, mus par le sentiment de revanche sur le PDS et le souci de partager le gâteau du pouvoir, ont préféré croire au fameux « gagner ensemble et gouverner ensemble ». L’histoire de la droite française, du moins depuis de Gaule, est également représentative là-dessus : en politique on édifie sur du sable mouvant.

L’espace politique est une parodie de l’espace cosmique qui est plein de bruit et de fureur comme dirait Shakespeare : explosion et naissance de nouvelles étoiles sont le lot quotidien de l’espace, même si nous ne nous en rendons pas compte. C’est exactement la même chose pour le champ politique : beaucoup de chaos, de décomposition-recomposition se travaillent en sourdine pour n’exploser généralement que de façon inattendue (mais très logique malgré tout).

La communication entre les hommes politiques est comme celle entre les vendeurs de drogue : ils ne communiquent directement qu’à la fin du dialogue. Personne n’est dupe, nous savons que les protagonistes se parlent de façon informelle généralement, mais également par des actes et des éléments de langage. L’assouplissement du discours de Barth, le silence stratégique du PDS (wax sa wax, la fureur et la grossièreté des pseudos révolutionnaires) sont des actes de communication à côté de l’action souterraine des courtiers politiques.

Le chaos auquel nous sommes en train d’assister n’a rien de surprenant, c’était même prévisible, c’est le résultat d’une posture de gestion cupide du pouvoir par Macky Sall avec son rêve de réduire l’opposition à un simple ornement démocratique. Il est obligé aujourd’hui d’ouvrir le jeu politique, car il y va de la survie de sa propre formation politique. Karim Wade et Khalifa n’auraient jamais dû être écartés en 2019 et ce, pour deux raisons.

La première est que le principe de la double peine est une aberration dans un Etat de droit (n’étant pas condamné pour corruption le juge ne pouvait pas déchoir Karim de ses droits civiques ; quant à Khalifa, le rabat d’arrêt étant suspensif, ses droits ont été volés par un régime hostile à la différence).

La deuxième est que la culpabilité de Karim Wade (contrairement à ce que disent certains journalistes trop engagés) n’étant établie que par un tribunal d’exception pour un délit d’enrichissement auquel il est presque impossible d’échapper (y compris ces journalistes trop riches) ne peut pas être évoquée comme raison pour l’écarter à nouveau, même en dehors des retombées du dialogue. Car nous l’oublions pas, sa condamnation n’était pas une damnation définitive : il a recouvré la plénitude de ses droits. Pour le cas Khalifa, il faut rappeler qu’il a purgé une partie de sa peine et l’amende qui lui a été infligée ne peut pas être évoquée par ces mêmes journalistes qui citaient son cas comme la preuve que Macky instrumentalise la justice pour se débarrasser de ses adversaires. Mais quand bien même il serait coupable selon la loi, l’artifice introduit dans le code électoral en catimini pour l’empêcher d’être candidat étant totalement en violation de la constitution, nul ne devrait évoquer les articles L. 29, L. 30 et L. 31 du Code électoral pour s’opposer à sa candidature ! Ce n’est pas parce qu’on qualifie Khalifa et Karim de voleurs qu’on pourra effacer le fait que leurs droits d’être candidats n’ont jamais été perdus.

De toute façon le dialogue politique (j’ai toujours pensé, relativement à sa déclaration au lendemain de sa réélection, que c’était pour Macky un moyen de réparer ses fautes et erreurs) ayant été un consensus large, les conclusions auxquelles il a abouti ont désormais une légitimité. Toutes les grandes avancées démocratiques ont été obtenues grâce au même principe, à la même morale, aux mêmes sacrifices politiques. La démocratie n’est pas autre chose que la recherche du plus large consensus, c’est même une tautologie que de le dire.

Le problème, c’est que Macky Sall a tellement joué avec la République que toutes les cartes sont brouillées et le droit est devenu une affaire de propagande médiatique. L’opinion publique est alimentée par des contrevérités et des élucubrations tendant à semer la confusion dans les esprits de sorte à rendre la clairvoyance impossible : on baisse les rideaux pour que tous les chats deviennent gris.

Alassane K. KITANE