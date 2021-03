Pr Seydi : « Le vaccin ne tue pas alors que la covid-19 tue »

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait, ce mardi, le bilan annuel de la pandémie du coronavirus au Sénégal. Le chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, Pr Moussa Seydi a axé sa communication sur la prévention et la vaccination.

«12 mois se sont écoulés et la pandémie sévit toujours dans notre pays. Cette maladie a bouleversé nos vies, détruit des vies, assombri notre avenir et a perturbé notre économie mais elle n’est pas invincible. Parce nous avons en plus des armes classiques de prévention : la vaccination», a déclaré le professeur Seydi.

Selon lui, la vaccination est incontournable pour venir à bout de cette infection. C’est pour quoi, dit-il, «je voudrais donc lancer un appel à tous nos concitoyens pour qu’il s’engage dans cette vaccination. Le vaccin est efficace et bien toléré. En tout état de cause, le vaccin ne tue pas alors que la covid-19 tue».