Présidence de la FSF : Mady Touré dépose un recours

La coalition MT2025 et son candidat à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Mady Touré, ont officiellement déposé ce lundi 25 août 2025 un recours auprès de l’instance dirigeante du football sénégalais.

Dans un communiqué, la coalition a expliqué avoir volontairement choisi de ne pas s’exprimer publiquement depuis le 7 août dernier, préférant attendre la publication officielle du procès-verbal par la commission électorale, seul document offrant une base légale pour contester les résultats.

D’après MT2025, ce procès-verbal met en évidence de « graves irrégularités » qui entachent la transparence et la sincérité du scrutin. La coalition cite notamment un exemple frappant : lors du deuxième tour, Mady Touré n’aurait pas pris part au vote, mais un total de 509 suffrages exprimés a été comptabilisé contre 510 déclarés par la Commission elle-même.

Sur cette base, le recours a été déposé devant la Commission des Recours de la FSF, accompagné de toutes les pièces justificatives que la coalition considère comme compromettant la régularité du processus électoral.

MT2025 souligne que, pour l’instant, aucune autre déclaration ne sera faite en dehors de ce communiqué, mais promet de partager toute nouvelle information « en temps opportun ».

Enfin, Mady Touré et son équipe ont réaffirmé leur volonté de défendre un football sénégalais « crédible et performant », mettant en avant la transparence et l’intégrité comme conditions essentielles à l’avenir et à la dignité du sport national.