Cybercriminalité : 1 200 personnes arrêtées par Interpol…dans 18 pays africains

Interpol a annoncé, dans un communiqué, l’arrestation de plus de 1 200 personnes dans 18 pays africains, à l’issue de l’opération «Serengeti 2.0» menée de juin à août 2025 avec l’appui du Royaume-Uni.

Cette vaste opération contre la cybercriminalité a permis de démanteler des réseaux spécialisés dans les escroqueries en ligne et les fraudes cryptographiques, de recenser près de 88 000 victimes et de récupérer environ 100 millions de dollars.

Interpol souligne que ces résultats sont le fruit d’une coopération internationale avec les autorités locales et constituent un coup dur pour les cybercriminels opérant à grande échelle en Afrique. L’organisation appelle les gouvernements africains à renforcer leurs dispositifs de lutte face à une menace croissante avec la digitalisation du continent.