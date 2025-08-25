Niaguis : Un père s’immole par le feu avec un de ses enfants

Kantène, quartier de la commune de Niaguis, est secoué par un drame survenu hier dimanche 24 août, en début de soirée. Un père de famille s’est enfermé avec ses deux enfants et s’est aspergé d’un produit inflammable pour s’immoler.

Malgré la prompte intervention du voisinage, il a succombé à ses brûlures ainsi qu’un de ses fils. Le second a été évacué à l’hôpital régional où il est pris en charge. Son état serait stable, selon des sources de Seneweb.

Les corps du père et son fils ont été déposés à la morgue de l’hôpital de La Paix. Selon des informations, le père s’est suicidé à la suite de la demande de divorce de son épouse.