Cissé Lo en colère : « Je ne fais partie d’aucun parti ou mouvement »

Ce lundi 25 août 2025, le journal L’As a publié en une un article intitulé « Recomposition politique : un mouvement pour le départ de Sonko lancé », illustré par une photo de Moustapha Cissé Lô, ancien président du Parlement de la CEDEAO.

Dans une note cinglante, ce dernier dément catégoriquement tout lien avec ce mouvement et menace de saisir la justice.« Je ne suis pas au courant de ce mouvement. Je n’y suis lié ni de près ni de loin. Comme je l’ai toujours affirmé, je ne fais partie d’aucun parti politique ou mouvement. Je ne cherche ni nomination ni élection. Qu’on me préserve de ces mensonges et de ces élucubrations ! », a déclaré Moustapha Cissé Lô avec colère.

Surnommé « El Pistolero », l’ancien député et vice-président de l’Assemblée nationale va plus loin, dénonçant une atteinte à son honorabilité. « Associer mon image à ce mouvement est une injustice. J’exige des auteurs qu’ils retirent cette publication et présentent des excuses publiques. S’ils persistent, je n’hésiterai pas à saisir mon avocat pour les traîner en justice. Il est temps d’apprendre à respecter l’honneur des gens », a-t-il lancé sur un ton menaçant repris par nos confrères de Seneweb.