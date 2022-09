Présidence de l’Assemblée : Les universitaires républicains félicitent Macky

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution s’est réuni à l’effet d’examiner l’actualité nationale marquée par l’installation, somme toute, assez chaotique des députés de la 14e législature.

Le RUR, constate pour le dénoncer fermement, l’attitude de certains députés de l’opposition, qui, par des comportements aux antipodes de la démocratie ont voulu empêcher le déroulement serein des travaux au sein de l’hémicycle, présentant ainsi au peuple sénégalais qui leur a fait confiance une face déplorable voire inquiétante de la deuxième institution de notre république.

Le RUR félicite les députés de la majorité présidentielle qui par leur sens des responsabilités et leur maturité ont évité à l’hémicycle de basculer dans la violence.

Le RUR félicite vivement les forces de l’ordre dont le professionnalisme et le patriotisme ont permis de restaurer l’ordre et permettre le déroulement normal du scrutin pour l’élection du Président de l’Assemblée Nationale.

Enfin le RUR félicite très chaleureusement, son excellence, Monsieur le Président, Macky Sall, sur le choix porté sur l’honorable député Amadou Mame Diop, comme le candidat de Benno Bokk Yakaar, pour le poste de président de l’Assemblée nationale.

Le RUR note pour s’en réjouir que ce choix éclairé a été judicieux car ayant obtenu l’adhésion des 83 députés de la majorité présidentielle.

Dans un monde en crise, terreau du populisme et de la violence politique, le RUR constate que grâce à son Excellence le Président Macky Sall la flamme de notre démocratie reste plus que jamais vivace.

Le RUR félicite le Président Macky Sall et son gouvernement pour avoir piloté avec courage et détermination toutes les joutes électorales qui se sont déroulées en 2022, année éminemment politique, notamment avec les locales, les législatives mais aussi l’élection des membres du HCCT.

Le RUR, réaffirme donc, une fois de plus, sa loyauté et son engagement à son excellence, Monsieur le président de la République, Macky Sall et l’exhorte à faire de l’année 2023 une année de travail, aux fins de mener notre pays vers l’émergence dont les contours se constatent déjà dans la capitale et à l’intérieur du pays.

Le RUR lance un appel à tous les responsables et militants de la coalition BBY de faire preuve de dépassement et de lucidité et de se mobiliser autour du President Macky Sall, Président de l’APR et de la coalition BBY pour le triomphe de la démocratie et du PSE.

Professeur Moussa BALDE

Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural

Président du Conseil départemental de Kolda Coordonnateur du RUR