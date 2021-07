Mady Touré ne compte pas laisser le champ libre à Augustin Senghor. Le président de Génération Foot ira jusqu’au bout de sa quête de la présidence de la fédération sénégalaise de Football.

« Le seul consensus sur lequel j’ai toujours été d’accord, c’est avec Saër et Diouf Dia, mais jamais avec Augustin Senghor. Je l’ai dit à Louis Lamotte, ma décision sera le résultat de ma consultation avec ma famille et le dernier mot me reviendra. Pour l’instant, je continue ma campagne et je me prépare pour Matam », a dit Mady Touré.