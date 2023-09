Présidentielle 2024 : Abdoul Aziz Diop dévoile son programme

Un pacte institutionnel pour un sursaut citoyen…Par Abdoul Aziz Diop

Concrètement, l’ouverture voulue par « Sursaut citoyen », à travers « la perspective d’une refondation de nos institutions en direction de l’approfondissement de la démocratie et d’un authentique État de droit » passe inexorablement par un nouveau « pacte institutionnel » pour le retour de la confiance dans une démocratie apaisée.

Du Pacte institutionnel (PI)

Né avant « Sursaut citoyen », Pacte institutionnel (PI) inspira la « force de réflexion et d’action progressiste » initiée par 59 « grands noms de l’intelligentsia sénégalaise ».

Pacte institutionnel (PI) est un mouvement politique de défense des institutions de la République du Sénégal et de la démocratie sénégalaise.

Le symbole de Pacte institutionnel (PI) est la lettre pi de l’alphabet grec, représentant le nombre univers égal à 3,14. Un des usages les plus élémentaires du nombre univers pi est le calcul de la circonférence d’un cercle égale au produit de pi par le diamètre du cercle. Le choix de pi comme symbole du mouvement s’explique par l’arrimage à la science et à la technique de Pacte institutionnel à travers ses statuts, sa vision, son programme et son action au niveau local, national, africain et mondial.

Pacte institutionnel est fondé par Monsieur Abdoul Aziz Diop. Ingénieur pétrolier, environnementaliste, politologue et lexicométricien, M. DIOP est ancien porte-parole du Mouvement du 23 juin (M23), ancien membre du Secrétariat exécutif national de l’Alliance Pour la République (APR) et ancien conseiller spécial à la Présidence de la République du Sénégal (juillet 2012-juillet 2023). Abdoul Aziz Diop totalise un quart de siècle d’expérience politique et professionnelle également réparti entre l’opposition (2000-2012) et le pouvoir (2012-2023).

Pacte institutionnel veut contribuer significativement au retour de la confiance au Sénégal dans tous les domaines (politique, économique, social, culturel, etc.). Pour ce faire, Pacte institutionnel appelle les citoyennes et les citoyens sénégalais à respecter les institutions (réformées en profondeur) de la République du Sénégal, garantes de la cohésion nationale, à se conformer aux principes de la démocratie et de la souveraineté nationale pour faire barrage aux pulsions putschistes et au terrorisme considéré comme le stade suprême de la violence en politique.

Pacte institutionnel s’oppose farouchement aux appels à l’insurrection et invite les responsables politiques et les militants de tous les partis et coalitions de partis au dialogue politique et à la participation au débat démocratique à travers les canaux bien connus (radio, télévision, presse écrite, Internet). Pacte institutionnel considère que la conquête du pouvoir et son exercice passent par le débat démocratique dont les citoyennes et les citoyens sénégalais reconnaissent les vertus supérieures dans la conquête, l’exercice et la conservation du pouvoir au niveau local et national.

Pacte institutionnel participera s’il plaît à Dieu à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Il y sera représenté par son fondateur Monsieur Abdoul Aziz Diop qui sera investi comme candidat unique de Pacte institutionnel pour présenter au pays sa vision et son programme.

M. DIOP invite d’ores et déjà tous les candidats déclarés au débat démocratique considéré comme le seul moyen de remporter le scrutin du 25 février 2024 et de gouverner le Sénégal dans la paix et la sécurité des biens et des personnes sur toute l’étendue du territoire national.

Le candidat de Pacte institutionnel, Monsieur Abdoul Aziz Diop, s’engage à relever durablement le défi de l’emploi des jeunes deux ans et demi après son accession à la magistrature suprême. À cet effet, le candidat propose à ses concitoyennes et à ses concitoyens l’appropriation de son slogan de campagne dont le libellé est :

Le plein emploi dès 2027

L’adhésion à Pacte institutionnel signifie la participation au niveau local et national à la mobilisation générale pour le plein emploi et le développement rapide du Sénégal à l’horizon 2035 en s’appuyant sur les deux séquences politiques et démocratiques :

– 2024-2029 ;

– 2029-2034.

No C’est en s’appuyant sur l’accord politique que Pacte institutionnel noue les alliances sans lesquelles l’équilibre auquel le système politique sénégalais a permis d’aboutir, malgré le très grands nombre de partis politiques, de coalitions de partis et de mouvements politiques, est rompu.

De l’accord politique

L’accord politique est la forme la plus moderne de compagnonnage politique. Sur un peu moins d’une trentaine de gouvernements autrichiens formés depuis 1945, 17 cabinets doivent leur stabilité à une grande coalition (rouge-bleue) dominée par Ies sociaux-démocrates du SPÖ et les conservateurs du Parti populaire autrichien (ÖVP). Par ce compromis, l’Autriche semble avoir définitivement tourné la page des épisodes douloureux, de 1927 et de 1934 (année de la guerre civile), marqués par des affrontements sanglants entre les deux camps. Aujourd’hui, les 9 États de la fédération autrichienne utilisent le système du proporz (accord politique original) qui permet aux deux principales formations politiques arrivées en téte aux élections de gouverner ensemble. Il en est de même de l’Allemagne qui, tirant les leçons du renversement de la République de Weimar (1918-1933) opta pour la formation d’une grande coalition généralement scellée, suivant un accord politique, entre sociaux-démocrates et démocrates chrétiens pour gouverner la troisième puissance économique du monde si aucune formation politique ne domine seule le Bundestag.

L’accord politique assainit les mœurs politiques… C’est une forme indépassable de rénovation politique dans une démocratie. Il peut être un acte notarié signé par les parties concernées et à l’application duquel aucune des parties ne déroge en cas de victoire aux élections. Benno Bokk Yaakaar doit sa longévité à la variante travestie de l’accord politique. On y adopte tout et n’importe quoi sans débat démocratique interne.

Il ne suffit pas d’être « jeune » pour rénover la vie politique par le truchement d’accords politiques irréprochables. Les 59 initiateurs de « Sursaut citoyen » en ont bien conscience. C’est la raison pour laquelle je suis prêt à les rencontrer pour leur exposer de vive voix ma vision et mon programme démocratiques et républicains. Pour un pacte institutionnel et le « sursaut citoyen » qu’ils appellent de leurs vœux.

Abdoul Aziz DIOP

Candidat déclaré à l’élection présidentielle du 25 février 2024