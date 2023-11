Présidentielle 2024 : Aliou Sall soutient la candidature de Amadou Ba

Les Mouvements Renfort de Aliou Sall et And Dolel Sunu Rew apportent leur soutien à Amadou Ba. Ils ont officiellement investi le Premier ministre pour les élections présidentielles lors d’un meeting impressionnant.

Aliou Sall, dans son discours, a exprimé sa gratitude envers ses partisans et a partagé sa vision inspirante pour l’avenir du pays. Il a souligné les principaux piliers du programme du Président Macky Sall, mettant l’accent sur des politiques visant à stimuler l’économie, renforcer l’éducation et promouvoir l’inclusion sociale; il a aussi mis l’accent sur la nécessité de défendre la candidature du PM Amadou Ba aux élections Présidentielles de 2024.

Une foule monstre, composée de membres passionnés de la base électorale, a réagi avec enthousiasme, scandant des slogans de soutien et agitant des bannières aux couleurs vives. L’atmosphère électrique du meeting reflétait l’unité et la détermination du mouvement en faveur d’Amadou Ba. Des personnalités politiques à l’image du ministre d’état Me Augustin Tine et des dignitaires locaux ont également pris la parole pour appuyer la candidature d’Amadou Ba, soulignant l’importance de son leadership dans le contexte politique actuel.

Le meeting d’investiture a également été l’occasion pour les partisans de renforcer leur engagement envers la campagne électorale à venir. En conclusion, le meeting d’investiture d’Amadou Ba, orchestré par le mouvement Renfort, a marqué un moment significatif dans la course présidentielle. Le soutien massif et l’enthousiasme exprimés témoignent de l’impact positif que le candidat a déjà eu sur une base électorale déterminée. La scène est désormais prête pour une campagne électorale dynamique et passionnée.