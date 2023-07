Présidentielle 2024 : Les engagements de Me El Hadj Diouf

Me El Hadj Diouf promet la tolérance zéro contre les auteurs de pillage et de destruction des biens privés ou publics. Il a levé un coin du voile de son programme pour la présidentielle de février 2024. L’avocat promet aussi de criminaliser les actes de vandalisme au Sénégal ainsi que la création d’usines pour absorber la masse des jeunes qui sont en chômage, une fois élu président de la république.

« Chers Sénégalais, n’ayez plus peur sous mon règne. Je sanctionnerai sans hésitation tous les voyous qui s’attaquent à des magasins, à des institutions de la République et aux biens d’autrui. Je vais criminaliser les actes de vandalisme perpétrés par ces voyous et je mettrai à votre disposition la police et la gendarmerie pour veiller à votre sécurité », s’est engagé le candidat.

Il a fait un clin d’œil aux jeunes. Il a pris l’engagement d’ouvrir des usines pour employer cette frange de la population. « Je sais que vous êtes fatigués et qu’il n’y a pas de travail. Mais je vous promets que je créerai des usines pour votre insertion afin de diminuer le taux de chômage au Sénégal. Je n’hésiterai jamais à lever la main s’il s’agit de frapper, mais mon cœur agira s’il s’agit d’aider », fait savoir l’avocat.