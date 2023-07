Présidentielle 2024 : L’URD aura «certainement» un candidat, selon…

La Direction politique exécutive (DPE) de l’Union pour le renouveau démocratique (URD) s’est réunie le mercredi 19 juillet 2023 au siège du parti à Bopp, sous la présidence de son secrétaire général le professeur Diégane SENE afin d’examiner l’ordre du jour suivant :

1- Situation nationale ;

2- Assises de la gauche plurielle ;

3- Questions diverses.

Après le mot de bienvenue, le professeur Diégane SENE secrétaire général du parti a évoqué la question de la candidature qui alimente les débats au sein de la coalition Benno Bokk Yakar et dans le pays. Ainsi il a demandé à l’assemblée de faire preuve de patience et de retenue sur cette question et de rester au même titre que les Sénégalais, à l’écoute du président de la coalition.

Le secrétaire général a ensuite rendu compte à la DPE de la réunion, le 10 juillet, des leaders de la coalition Benno Bokk Yakar à laquelle il a pris part.

Prenant la parole, l’honorable député Oumar SECK, secrétaire générale adjoint, a félicité le secrétaire général du parti pour sa posture, sa position qui est celle du parti et, surtout, pour son intelligence et sa prudence politique qui consistent à ne s’engager sur un quelconque choix qu’après avoir obtenu l’onction de son parti. Ainsi il exprime toute sa fierté et celle de la DPE au secrétaire général et l’encourage à continuer de se concerter avec la base afin d’opérer le meilleur choix sur cette question.

La DPE se félicite de la constance de son secrétaire général qui est resté clair dans sa position qui se résume au fait que l’URD n’a pas encore de candidat mais l’aura certainement après avoir terminé les consultations de sa base et en informera ses alliés, ses sympathisants et l’opinion le moment venu.

Introduisant le second point de l’ordre du jour, le secrétaire général, après en avoir brièvement parlé, a demandé à Dr Fatou GASSAMA, secrétaire générale adjointe du parti et présidente du mouvement national des femmes, de revenir sur les activités de la gauche plurielle où elle est le plénipotentiaire de l’URD.

Madame GASSAMA a ensuite rendu compte des travaux préparatoires des assises de la gauche plurielle qui auront lieu les 05 et 06 Août 2023 à Dakar.

Elle a fait remarquer le très bon rythme de travail qui permet d’envisager aujourd’hui la bonne tenue de cette rencontre avant de préciser les conditions de participation de l’URD et des autres composantes des assises.

Après un débat particulièrement ouvert, la DPE félicite Dr Fatou GASSAMA pour avoir représenté efficacement et avec engagement l’URD dans cette assemblée de partis politiques et de mouvements citoyens, rappelle toute l’importance qu’elle accorde aux assises et engage le parti à y remplir pleinement sa part de mission.

La DPE lui demande de déterminer et proposer la représentation du parti en tenant compte du quota qui lui est fixé et des problèmes pouvant découler chez beaucoup de militants, d’une telle restriction de leur présence à la réunion

Fait à Dakar, le 20 juillet 2023

La DPE