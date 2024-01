Présidentielle 2024 : PDS/France demande le report du scrutin

Le candidat du PDS et son père

Depuis le coup d’Etat électoral du Samedi 20 Janvier perpétré par le Conseil constitutionnel, la tenue d’élections inclusives, libres, démocratiques et transparentes s’est fondamentalement éloignée de notre cher Pays qui jadis était la vitrine en matière de compétition électorale en Afrique.

L’élimination honteuse d’une quarantaine de candidats à la candidature durant le contrôle des parrainages a été le premier jalon d’une violation systématique du processus électoral.

Concernant la candidature du président Karim Meissa Wade, la fédération du parti démocratique sénégalais en France constate et dénonce le caractère xénophobe, chauvin et dangereux de la décision rendue par le Conseil constitutionnel dont certains membres sont à la solde et sous la coupole du candidat Amadou Ba.

La fédération du parti démocratique sénégalais en France est certaine que la participation du président Karim Meissa Wade à l’élection du 25 Février signifierait le retour à la magistrature suprême du parti démocratique sénégalais et de ses alliés.

Ce retour aux affaires déclencherait le processus de construction d’un Sénégal prospère, uni, avec une justice indépendante en dehors des combines politiciennes et des coups bas tordus, orchestrés par des candidats sans envergure politique à l’image du très impopulaire Amadou Ba et du mercenaire Thierno Alassane Sall.

La fédération du parti démocratique sénégalais en France, à l’image de la communauté nationale et internationale, soutient l’initiative des députés du PDS pour l’instauration d’une commission d’enquête parlementaire afin d’apporter toute la lumière sur le coup de force du Conseil constitutionnel.

La fédération du parti démocratique sénégalais en France demande également au groupe parlementaire Liberté-Démocratie-Changement de déposer dans les plus brefs délais une motion de censure contre le spécialiste des coups tordus et principal parrain du conseil constitutionnel Amadou Ba.

A la lumière de tous ces manquements qui ternissent l’image de notre Pays, la fédération du PDS/France exige et sans ambiguïté l’arrêt immédiat du processus électoral et le REPORT DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE du 25 février 2024.

Ce report permettra d’avoir des élections inclusives et transparentes avec une évaluation du système de contrôle des parrainages et la restauration du président Karim Meissa Wade dans ses droits bafoués par des juges aux ordres. Car éliminer un candidat qui est exclusivement de nationalité sénégalaise par la plus haute juridiction de notre Pays n’est rien d’autre qu’un assassinat judiciaire.

La fédération du parti démocratique sénégalais en France lance également un appel à la mobilisation à toutes les instances du parti, à tous les responsables, aux mouvements de soutien, aux alliés, à tous les Sénégalais épris de paix et de justice pour faire face à cette comédie électorale qui ne profite qu’à Amadou Ba.

Vive le Sénégal

Vive Maître Abdoulaye Wade

Vive un PDS fort et conquérant

Karim Meissa Wade, notre candidat.

Pour la fédération PDS/France, Honorable député Ibrahima DIOP, Chargé de la communication et Porte-Parole