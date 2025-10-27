Présidentielle au Cameroun : Biya déclaré vainqueur

Selon le Conseil constitutionnel et les chiffres officiels annoncés ce lundi 27 octobre, le chef de l’État sortant, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) est réélu pour sept ans, en remportant 53,66 % des suffrages, avec plus de 2,470 millions de voix. À la tête du Cameroun depuis 43 ans, Paul Biya, 92 ans, entame donc son huitième mandat.

Le principal adversaire de Paul Biya, Issa Tchiroma Bakary, du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) qui a revendiqué la victoire au lendemain du vote et a appelé dimanche ses partisans à manifester, a lui remporté 35,19 % des suffrages, avec plus de 1,622 million de voix, selon les chiffres de l’institution. Lors des manifestations dimanche à Douala, la capitale économique, quatre personnes sont mortes, selon les autorités. L’opposant dénonce lundi « une mascarade » et assure que « nous avons gagné de manière indubitable », dans des déclarations par téléphone à l’AFP.

Cabral Libii, est arrivé troisième de la course avec 3,41 %, suivi de Bello Bouba Maïgari avec 2,45 %, et Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya, avec 1,66 %

À l’audience de proclamation des résultats, à laquelle ne se sont pas fait représenter les chancelleries européennes et américaine, le Conseil constitutionnel a annoncé un taux de participation de 57,76 %. Les chiffres officiels donnent Issa Tchiroma Bakary en tête dans l’Adamaoua, dans la région Nord et dans le Littoral. Le président Paul Biya, lui, fait ses meilleurs scores, selon l’institution, dans le sud (plus de 90 %) dans le nord-ouest (86,31 %) et dans l’est (73 %).