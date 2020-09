Présidentielle au Niger : Mohamed Diallo écrit au candidat Amadou Hama

Monsieur Amadou Hama

Président du parti MODEN/FA Lumana Africa

Monsieur le Président,

Je suis avec beaucoup d’intérêt la pré campagne en vue des élections présidentielles du Niger.

Votre patriotisme avéré vous a propulsé à la sauvegarde du bien être du peuple Nigérien. Je tiens à titre personnel et au nom de mon parti L’URV (l’Union pour la Restauration des Valeurs), à vous faire part de tous mes encouragements et de notre soutien indéfectible.

Vos actions combinées en faveur d’une meilleure prise en charge des souffrances de vos concitoyens, m’ont en effet permis de comprendre que vous vous battriez pour faire admettre la nécessité de répondre aux inquiétudes journalières du peuple Nigérien.

Je ne doute pas que vous allez œuvrer afin de prendre en compte de manière encore plus effective un programme plus humain, plus fraternel et plus juste. Je suis heureux d’avoir enfin le sentiment que mes idées et problèmes sont compris par un homme de votre dimension politique qui a un véritable pouvoir décisionnaire.

Vous pourrez compter sur mon soutien lors de cette campagne durant laquelle vous continuerez, je l’espère, à œuvrer avec autant de conviction, de pugnacité et d’énergie.

En vous souhaitant plein succès, recevez mes salutations distinguées.

Dr Mohamed Diallo

Président URV

Dakar Sénégal