Sénégal Propre : Grand Médine a reçu son coup de balai…ce week-end

Grand Médine, un populeux quartier de la Commune de Patte d’Oie (dep. Dakar) a reçu, ce samedi, son coup de balai. Cette grande opération de nettoiement à l’initiative du jeune responsable politique de la mouvance présidentielle (APR) au niveau de la dite localité, Youssoupha Niang, a drainé un monde fou.

Le coup d’envoi de cette guerre contre les ordures a été donné en présence de nombreuses autorités politiques, étatiques et coutumières. L’école primaire « Grand Médine » et le poste de santé de cette localité, les différentes rues, ruelles et certains lieux de regroupement et/ ou de commerce, ont été nettoyés par les équipes déployés pour la circonstance.

Le ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique a fortement appuyé la tenue de cette journée de set setal. Les services du ministre Abdoul Karim Fofana se font visibles (brouettes, râteaux, poubelles, engins (voitures) de nettoiement, etc.

Youssoupha Niang et Cie ont mis aussi le moment à profit pour venir en aide aux sinistrés de cette Commune déplacés au niveau de l’école Grand Médine. Plus de 5 tonnes de ciment, des produits sanitaires et des kits alimentaires ont été offerts à ces victimes des pluies torrentielles qu’avait connues la capitale sénégalaise. Un geste bien apprécié par les populations qui affichent toute leur reconnaissance à leur illustre fils, Youssoupha Niang.