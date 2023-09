Présidentielle : Le syndrome Wade guette Ousmane Sonko et Cie

Sur la ligne de départ pour la Présidentielle, les candidats commencent à se déployer à la quête du vote sénégalais. Amadou Ba sait qu’il va probablement avancer sans les fiefs de Aly Ngouille Ndiaye et Mame Boye Diao. Khalifa Sall trouvera son salut dans l’union de la grande famille de Gauche, et Karim Wade devra donner les gages de sa «sénégalité» à ceux qui lui contestent sa nationalité. Qu’en-est-il des partisans de Ousmane Sonko ? Telle est l’interrogation que pose Le Quotidien.

En effet, arrêté pour 8 chefs d’accusation, le «Patriote» en chef n’a pas encore une condamnation définitive pouvant le priver d’une participation à la Présidentielle. Seulement, au cas où il voudrait briguer le suffrage des Sénégalais, le maire de Ziguinchor sait qu’il devra le faire sans son parti, Pastef, dissous par arrêté ministériel. Mais si la bannière ne devrait pas poser de problème, c’est plutôt sa participation qui est sérieusement compromise. En effet, en appelant à l’insurrection contre l’Etat, Ousmane Sonko a peu de chances de recouvrer la liberté avant l’élection prochaine.

Même si les anciens membres de sa formation s’entêtent à maintenir l’illusion de sa candidature, aidés dans ce dessein par des membres de la Coalition Yewwi askan wi dans un but inavoué. Bien que l’aile dure des «Patriotes» continue à maintenir sa ligne, des voix se sont élevées pour parler de plan B. C’est le cas de Dialo Diop et récemment de Lansana Gagny Sakho, qui parle de «plans B, C et D».

Au cas où les «Patriotes» n’auraient pas de candidat issu de leurs rangs, le grenier électoral qui a fortement contribué à la victoire de l’opposition aux dernières Législatives, devrait être déterminant. S’il est clair qu’une consigne de vote en faveur de Amadou Ba n’est pas à l’ordre du jour, les autres candidats peuvent sérieusement envisager un report des voix. En faveur de qui les «Patriotes» vont-ils voter ? Si la réponse est difficile actuellement, il suffit de regarder les démarches de certains pour comprendre leur volonté. Pas besoin d’être sorcier pour comprendre qu’ils ne sont pas nombreux, les membres de Yewwi askan wi qui souhaitent la participation de Sonko à la Présidentielle de 2024, lit-on dans le journal.

En effet, n’ayant jamais gagné une élection, ils ont misé sur un éventuel report de ses voix en leur faveur. Mais avant d’en arriver à ce cas de figure, des personnes comme Birame Soulèye Diop vont-ils laisser s’échapper tout le travail qu’ils ont abattu depuis 2016 ? Pour sauver Ousmane Sonko, le député-maire de Thies-Nord va-t-il accepter de réduire ses chances de gouverner le Sénégal ? Au cas où les «Patriotes» accepteraient d’avoir un plan B, El Malick Ndiaye et compagnie vont-ils accepter que Birame Soulèye Diop les dirige ? L’exemple du Pds de Maître Wade est là, qui n’a jamais voulu d’autre candidature que celle de Karim Wade. Avec conséquence, que son influence s’est réduite en peau de chagrin. Les partisans de Sonko accepteront-ils de prendre ce risque ? Les prochaines semaines vont révéler beaucoup de choses.