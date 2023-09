Candidat de Benno : Amadou Ba un «choix pertinent et logique», selon…

Le Mouvement And Défar Parcelles (Madp) se félicite «de la désignation d’un fils des Parcelles, Monsieur Amadou Ba, comme candidat de la Coalition Bby lors de la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024». Un choix annoncé samedi dernier par le Président sénégalais Macky Sall. «Pour rappel, ce choix hautement démocratique et inédit résulte d’un processus basé sur des critères rigoureusement définis et adoptés par la Conférence des leaders de la coalition (la charte)», déclarent les animateurs de ce mouvement à travers un communiqué de presse.

Remerciant «le président de la République Macky Sall pour cette confiance et cette marque de considération à l’endroit d’un des leurs», le Madp dont le président est Touradou Sow, «déclare être en parfaite phase avec ce choix pertinent et logique au regard du parcours professionnel et politique du Premier ministre Amadou Ba, et appelle les autres camarades non désignés ni déméritants à taire leur ego et privilégier l’intérêt de la coalition pour la perpétuation de la volonté politique du Président Macky Sall, le Pse».

Pour finir, le Madp «renouvelle solennellement son engagement résolu à accompagner le candidat Amadou Ba avec toutes les forces vives de la Nation, notamment les jeunes, à saisir cette belle opportunité pour la continuité et la stabilité de notre pays».