Mimi Touré veut faire de l’éducation une priorité

Après avoir clôturé ses visites de proximité dans la région de Matam, Aminata Touré pose un diagnostic sans complaisance de la situation dans cette localité.

Selon Mimi Touré, Matam est une région à fort potentiel agricole et pastoral qui reste encore frappée par la grande pauvreté, notamment dans les zones les plus reculées où l’insécurité alimentaire reste une grande préoccupation. La candidate déclarée à la Présidentielle ambitionne d’apporter une solution à ces problèmes en transformant la région en grenier du Sénégal en réhabilitant le mouvement coopératif agricole afin de mutualiser les forces des petits paysans et encourager les jeunes dans le secteur agricole en modernisant les outils de production.

Elle pense que l’industrialisation des chaînes de valeur des produits agricoles et des produits laitiers, de la viande et du cuir créera des emplois et de la richesse pour les jeunes, les femmes et les hommes. Pour Mimi Touré, l’éradication définitive de la pauvreté passera par l’accès aux services de santé de base en mettant en œuvre la santé mobile pour trouver les malades dans les hameaux les plus reculés.

Selon L’As, elle promet que l’éducation y compris au niveau des daara sera une priorité pour elle afin qu’à tous les niveaux, l’école forme des citoyens utiles pour leurs familles et leur terroir. L’ancienne Première ministre remercie tous les responsables de Mimi2024 et particulièrement Dr Abdoul Ly, le coordonnateur régional et sa famille.