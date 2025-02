Problèmes de santé mentale : mieux comprendre pour mieux agir (Par Idrissa Ly)

Introduction

Dans un monde où le stress, l’anxiété et la pression du quotidien sont omniprésents, la santé mentale est devenue un sujet incontournable. Longtemps reléguée au second plan, elle est désormais reconnue comme un pilier fondamental du bien-être général, au même titre que la santé physique. Pourtant, parler de ses émotions, reconnaître ses limites et adopter des stratégies pour préserver son équilibre psychologique restent encore des défis pour beaucoup.

Décryptage d’un enjeu majeur pour notre épanouissement personnel et social. Dés lors nous allons dans premier temps expliquer la notion de santé mentale ,ensuite nous allons parler des conséquences et enfin proposer quelques pistes de solutions.

Qu’est-ce qu’une maladie mentale ?

Une maladie mentale est un trouble psychologique qui perturbe le fonctionnement mental et émotionnel d’une personne. Elle peut être passagère ou chronique et varie en intensité. Ces troubles sont souvent causés par une combinaison de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et psychologiques.

La santé mentale est un élément essentiel du bien être général. Pourtant, elle peut être affecter par diverses maladies mentales qui influencent nos pensées, nos émotions et notre comportement. Ces troubles souvent visibles, ont des conséquences profondes sur la vie quotidienne, les relations sociales et même la santé physique.

Quelques maladies mentales

La dépression

C’est l’un des troubles mentaux les plus courants. Elle se manifeste par une tristesse persistante, une perte d’intérêt pour les activités habituelles, de la fatigue, des troubles du sommeil et une faible estime de soi. Dans les cas graves, elle peut mener à des pensées suicidaires.

2.La mélancolie :

La mélancolie est une forme de dépression particulièrement sévère, souvent appelée dépression mélancolique dans un cadre médical. Elle se caractérise par :

Une tristesse intense et envahissante, avec une perte totale de plaisir (anhédonie).

Un sentiment de vide, de culpabilité extrême et parfois de déréalisation (impression que le monde est irréel).

Un ralentissement psychomoteur marqué (gestes et pensées très lents) ou, au contraire, une agitation extrême.

Une perte d’appétit et de sommeil, souvent accompagnée d’un réveil précoce avec une angoisse matinale.

Dans les formes les plus graves, des idées délirantes (culpabilité excessive, sentiment de ruine) et un risque suicidaire élevé.

3.Dépersonnalisation

La dépersonnalisation est un état psychologique dans lequel une personne a l’impression d’être détachée de son propre corps, de ses pensées ou de ses émotions, comme si elle était un observateur extérieur d’elle-même. Cela peut s’accompagner d’une sensation d’irréalité ou d’un manque d’identité.

Ce phénomène peut être transitoire (lié au stress, à la fatigue ou à l’anxiété) ou chronique, notamment dans le trouble de dépersonnalisation-déréalisation, un trouble dissociatif reconnu en psychiatrie.

4.Délire

Il décrit des idées erronées s’opposant aux faits montrés par la réalité et accompagné de troubles de la conscience, de confusion,de désorientation,de troubles de la mémoire et d’agitation .

L’amnésie

L’amnésie est un trouble de la mémoire qui peut être partiel ou total, temporaire ou permanent. Elle peut affecter la capacité à se souvenir d’événements passés (amnésie rétrograde) ou à en enregistrer de nouveaux (amnésie antérograde).

Causes possibles de l’amnésie :

Causes neurologiques :

Traumatisme crânien

AVC

Maladie neurodégénérative (ex. : Alzheimer)

Encéphalite (inflammation du cerveau)

Anoxie cérébrale (manque d’oxygène au cerveau)

Causes psychologiques (amnésie dissociative) :

Choc émotionnel intense (trauma, stress extrême)

Trouble dissociatif de l’identité

États de stress post-traumatique (TSPT)

Causes toxiques ou médicamenteuses :

Alcoolisme chronique (syndrome de Korsakoff)

Drogues ou sédatifs

Anesthésie générale

Types d’amnésie :

Rétrograde : Incapacité à se souvenir d’événements survenus avant l’apparition du trouble.

Antérograde : Difficulté à former de nouveaux souvenirs après l’apparition du trouble.

Globale transitoire : Épisode bref d’amnésie, souvent dû à un stress intense ou un trouble circulatoire cérébral.

Dissociative : Perte de mémoire liée à un traumatisme psychologique, sans cause neurologique apparente.

L’amnésie peut être réversible ou non selon sa cause. Un diagnostic médical est souvent nécessaire pour en comprendre l’origine. C’est un trouble de perte plus ou moins profonde de la mémoire.

6.La stigmatisation

Action ou parole qui transforme une caractéristique ,un comportement ,une incapacité ou d un handicap d’une personne en marque négative ou d’infériorité.

L’anxiété généralisée

Ce trouble se caractérise par une inquiétude excessive et constante, accompagnée de symptômes physiques comme des palpitations, des troubles digestifs et des tensions musculaires. Il impacte la capacité à se concentrer et à gérer le stress du quotidien.

La schizophrénie

Maladie plus rare mais sévère, la schizophrénie entraîne des hallucinations, des délires et une altération de la perception de la réalité. Elle nécessite une prise en charge médicale adaptée et un suivi régulier.

Le trouble bipolaire

Il se caractérise par des fluctuations extrêmes de l’humeur, alternant entre des phases de dépression et des épisodes maniaques marqués par une euphorie excessive, une hyperactivité et parfois des comportements impulsifs.

10 . Le trouble obsessionnel – compulsif ( TOC )

Les personnes atteintes de TOC sont envahies par des pensées obsédantes et irrépressibles, ce qui les pousse à adopter des comportements répétitifs (lavage des mains excessif, vérification constante des portes, etc.).

Le trouble de stress post – traumatique ( TSPT )

Il survient après un événement traumatisant (accident, agression, guerre, etc.) et se manifeste par des flashbacks, des cauchemars, de l’anxiété et une hypervigilance excessive.

Conséquences sur la santé mentale et physique

Les maladies mentales affectent non seulement l’état psychologique mais aussi le corps. Le stress chronique lié à ces troubles peut entraîner des maladies cardiovasculaires, des troubles du sommeil, une alimentation déséquilibrée et une baisse du système immunitaire. Elles impactent aussi la vie sociale et professionnelle, menant parfois à l’isolement.

Comment préserver sa santé mentale ?

Consulter un professionnel : Psychiatres, psychologues et thérapeutes peuvent aider à diagnostiquer et traiter les troubles.

Adopter une hygiène de vie saine : L’alimentation équilibrée, l’exercice physique et le sommeil de qualité jouent un rôle clé.

Pratiquer la relaxation : Méditation, respiration profonde et activités artistiques peuvent aider à gérer le stress.

Éviter l’isolement : Maintenir des liens sociaux solides est essentiel pour le bien-être psychologique.

Conclusion

Les maladies mentales ne doivent pas être ignorées ni stigmatisées. Elles sont courantes et nécessitent une prise en charge adaptée pour éviter des conséquences graves sur la santé mentale et physique. Prendre soin de son bien-être psychologique est aussi important que de préserver sa santé physique.

« Brisons le silence, détruisons les préjugés : la santé mentale nous concerne tous. »

Idrissa Ly

Travailleur Social

Spécialiste de l’enfant

Accompagnant d’enfant en situation d’handicap ( AESH)