Prochain gouvernement : Les Finances et l’Economie pourraient être dans le même ministère

L’idée a plusieurs fois été évoquée : revenir au statu quo ante en regroupant les Finances et l’Economie en un seul ministère. Eh bien, c’est ce qui se profile pour le gouvernement imminent de Macky Sall, selon Africa Intelligence dans son édition du 15 février 2022. Ce département a été scindé en deux lors du premier gouvernement post Présidentielle de 2019.

Après avoir muté Amadou Ba aux Affaires étrangères, le chef de l’Etat avait nommé Abdoulaye Daouda Diallo ministre des Finances et du Budget et Amadou Hott, ministre de l’Economie, du plan et de la coopération internationale. C’est ce que, souligne cette publication spécialisée dans l’économie, ce découpage a entraîné de « très nombreux imbroglios » avec des partenaires financiers, notamment le Fmi et la Banque mondiale. Reste à savoir qui occupera ce super futur MEF.