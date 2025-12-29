Putsch en Guinée-Bissau : Les engagements pris par les militaires

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, a révélé que les autorités militaires de la Guinée-Bissau ont pris l’engagement de « rendre le pouvoir », sans toutefois avancer de calendrier précis. Il a indiqué que la prochaine mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) dans le pays devrait permettre d’y voir plus clair sur les modalités de cette transition.

Dans une interview accordée au quotidien L’Observateur dans son édition de ce lundi, le chef de la diplomatie sénégalaise a exhorté les militaires au pouvoir à se préparer dès à présent à coopérer étroitement avec la Cédéao. Selon lui, cette collaboration est indispensable pour la mise en place d’une équipe de transition capable de sortir la Guinée-Bissau de l’impasse politique actuelle.

Évoquant le rôle du Sénégal, Cheikh Niang a estimé que Dakar doit s’employer à « créer les conditions d’un retour rapide et ordonné à la normalité constitutionnelle ». Il a par ailleurs mis en garde contre les répercussions régionales de l’instabilité, soulignant que la situation sécuritaire au Sahel « fait peser un risque réel de contagion sur les pays côtiers ».

Dans cette perspective, le ministre a appelé la Cédéao à renforcer son dispositif de prévention des coups d’État, en plaidant pour une amélioration et une plus grande prévisibilité de ses protocoles d’intervention, notamment sur le plan militaire.

Pour rappel, le 26 novembre 2025, alors que les Bissau-Guinéens attendaient la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, le général Horta N’Tam, appuyé par une partie de l’armée, a renversé le président Umaro Sissoco Embaló, plongeant le pays dans une nouvelle phase d’incertitude politique.