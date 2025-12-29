Pape Thiaw : «Les matchs se gagnent sur le terrain»

Le Sénégal affronte le Bénin ce mardi 30 décembre à 19h00 GMT, à l’occasion de la troisième et dernière journée du groupe D de la CAN 2025. Un rendez-vous décisif que les Lions abordent avec détermination, mais aussi avec la vigilance requise à ce stade de la compétition.

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur national Pape Thiaw a mis l’accent sur la qualité de la préparation et la nécessité pour son équipe de hausser son niveau de jeu.

« Nous préparons cette rencontre avec beaucoup de sérieux et de sérénité. Nous analysons l’adversaire, ses forces comme ses faiblesses. À nous désormais d’être plus tranchants et plus déterminés pour aller chercher cette victoire qui nous tient à cœur. Si nous respectons notre plan de jeu et que chacun donne le maximum, nous avons toutes les chances de l’emporter. Mais cela passera par un grand match face au Bénin », a-t-il expliqué.

Souvent présenté comme l’un des favoris du tournoi, le Sénégal avance toutefois sans excès de confiance. Interrogé sur ce statut, Pape Thiaw a tenu à relativiser.

« Nous ne le revendiquons pas. Certes, nous faisons partie des équipes attendues, avec un effectif dont on parle beaucoup, mais la CAN reste une compétition très difficile. Les matchs se gagnent sur le terrain. Il faut continuer à travailler, respecter tous les adversaires, faire preuve d’humilité et jouer chaque rencontre avec détermination », a-t-il conclu.