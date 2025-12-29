Affaire « Guéléwar Venom » : Un nouveau suspect interpellé à Dakar

À la suite de l’assassinat en France de Baba Abdoulaye Diop, connu sous le pseudonyme de « Guéléwar Venom », les autorités sénégalaises ont renforcé les investigations ouvertes sur ce dossier. Dans ce cadre, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a procédé, le 26 décembre 2025, à l’interpellation d’un nouveau suspect, Cheikh Ndiaye, alias « Boy Grand Dakar ».

Ce dernier a été placé en garde à vue pour « provocation à un crime ou à un délit », « apologie d’un crime ou d’un délit » et « diffusion électronique de contenus contraires aux bonnes mœurs ».

Selon le quotidien Libération dans son édition de ce lundi, cette arrestation fait suite à une publication d’Abdoulaye Djiba, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « Talibésonko221 ». Celui-ci avait partagé une vidéo montrant Cheikh Ndiaye tenant un couteau et proférant des menaces de mort, tout en établissant un lien avec l’assassinat de « Guéléwar Venom » et en appelant les autorités à prendre leurs responsabilités.

Entendu par les enquêteurs de la DSC, Abdoulaye Djiba a expliqué avoir reçu la vidéo par l’intermédiaire d’une connaissance et avoir agi dans le seul but « d’alerter les autorités ». Cette audition a permis aux services de cybersécurité de localiser Cheikh Ndiaye à Dakar et de procéder à son interpellation.

Lors de son audition, le mis en cause a affirmé que la vidéo incriminée daterait de cinq mois. Il devrait être déféré au parquet ce lundi.

Pour rappel, de son vivant, Baba Abdoulaye Diop avait déposé deux plaintes auprès de la DSC pour des faits de harcèlement en ligne. Il mettait en cause El Hadji Seydou, dit « Baol », qu’il accusait de le cibler lors de ses directs sur TikTok, l’accusant notamment d’être de nationalité guinéenne et homosexuel, tout en proférant à son encontre des menaces de mort.

Cependant, les investigations approfondies de la DSC n’ont été véritablement enclenchées qu’après le décès de la victime, à la suite de la découverte de menaces graves contenues dans son téléphone. Dans ce contexte, une vaste traque a été lancée afin de démanteler un réseau soupçonné de tenir des discours haineux et menaçants à l’encontre de personnes perçues comme étrangères ainsi que de militants panafricanistes.