Du nouveau dans l’affaire de la femme abattue par son mari

Si l’on se fie à Les Échos, un nouvel élément est apparu dans l’affaire Bintou Guèye, la femme tuée d’une balle dans la tête par son mari à Keur Mbaye Fall. Le tueur, P. M. Diop alias «Diop portables» serait lié à une affaire de trafic de drogue. Il risque gros même si, révèle L’Observateur, le suspect n’est pas poursuivi pour meurtre, mais homicide involontaire. Le journal du Groupe futurs médias précisant qu’au terme des auditions et de la reconstitution des faits, «les enquêteurs n’ont eu aucun élément prouvant que P. M. Diop a abattu volontairement son épouse».

Le jour des faits, rembobine Les Échos, citant des «contacts anonymes», les deux conjoints se seraient violemment disputés après que la victime a reproché à son époux de la tromper avec une femme pour laquelle il aurait pris en location un appartement à Thiaroye Azur. Pour se venger, poursuit le quotidien d’information, Bintou Guèye aurait menacé de révéler que son mari se livrerait à des activités de trafic de drogue.

Cette dernière aurait-elle payé pour cette menace ? Le mari a juré que le coup de feu fatal est parti par accident. Mais la disparition de son téléphone, qui vaut une détention à ses parents et à un de ses amis, risque d’affaiblir sa ligne de défense.

