Lutte contre le trafic de stupéfiants : 10 kg de chanvre indien saisis à Karang

Le Commissariat spécial de Karang a réalisé, le 19 décembre 2025, une importante saisie de stupéfiants portant sur dix (10) kilogrammes de chanvre indien, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue.

Selon des sources policières, l’opération a été menée par les éléments du poste avancé de Missirah lors d’une patrouille de sécurisation. Au cours de leur ronde, les agents ont repéré deux individus au comportement jugé suspect, transportant un sac volumineux. À la vue des forces de l’ordre, les deux hommes ont aussitôt pris la fuite en direction de la zone forestière.

Une course-poursuite s’est engagée sur plusieurs dizaines de mètres. Acculés, les suspects se sont débarrassés de leur chargement avant de s’enfoncer dans la végétation dense, échappant ainsi à l’interpellation. La fouille du sac abandonné par les fuyards a permis aux agents de découvrir une importante quantité de chanvre indien. Après pesage, la drogue saisie s’est révélée avoir un poids total de 10 kilogrammes.

La marchandise illicite a été placée sous scellé conformément aux procédures en vigueur. Les investigations se poursuivent activement afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de ce trafic. Cette opération illustre la vigilance accrue des forces de sécurité dans la zone de Karang face aux réseaux de trafic de stupéfiants.