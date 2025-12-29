Dakar : Six individus arrêtés pour trafic de gaz et mise en danger de la vie d’autrui

La Brigade de Recherches de Dakar a procédé, le 25 décembre 2025, à l’arrestation de six (06) individus, tous de nationalité sénégalaise, pour association de malfaiteurs, pratique commerciale interdite, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui.

L’opération fait suite à un renseignement ayant conduit les éléments de la Brigade de Recherches à ouvrir des investigations approfondies. Une descente sur les lieux a permis de surprendre les mis en cause en flagrant délit d’activités illégales liées au commerce du gaz domestique.

Au cours de cette intervention, les gendarmes ont procédé à la saisie d’une importante quantité de bouteilles de gaz, réparties comme suit : 93 bouteilles de 12 kg pleines et 21 vides, ainsi que 158 bouteilles de 9 kg pleines et 8 vides, soit un total de 272 bouteilles.

Dans la même opération, les forces de l’ordre ont également saisi des moyens logistiques utilisés par le réseau, notamment un camion de marque Renault, un véhicule de marque Peugeot Boxer, une charrette et un cheval.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête, tandis que les investigations se poursuivent afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuelles complicités. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les pratiques commerciales illicites et les activités mettant en danger la sécurité des populations.