Une fillette de 2 ans meurt dévorée par des piranhas

Le drame s’est produit lundi 22 décembre près de la ville de Coari, au Brésil.

Clara, 2 ans, se promenait sur un ponton près de sa maison lorsqu’elle est tombée dans l’eau par un trou, qu’elle n’avait pas vu.

Sous l’eau, la fillette a été attaquée par des piranhas qui l’ont dévorée.

Les parents de l’enfant ont constaté son absence quelques instants plus tard.

Ils se sont jetés dans la rivière pour la chercher et ont découvert le corps sans vie de leur fille cinq minutes plus tard.

Ils l’ont sortie de l’eau et n’ont pu que constater son décès.

De nombreuses marques de morsures de piranhas ont été observées sur son cou. Son corps a été transporté à l’Institut médico-légal pour être autopsié. Une enquête a été ouverte.

L’endroit où l’accident s’est déroulé devait accueillir la future salle de bains de la famille. Il n’était ni clôturé ni protégé par des garde-corps.

Source : F D