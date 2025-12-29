Un homme et une femme poignardés à plusieurs reprises…le suspect interpellé

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire.

Un homme de 46 ans a poignardé à plusieurs reprises une jeune femme, âgée de 20 ans, et un homme, âgé de 30 ans.

Le trentenaire est décédé des suites de ses blessures, tandis que la jeune femme a survécu. Elle a été prise en charge par les secours et a été transportée à l’hôpital.

L’auteur des coups de couteau a été maîtrisé par un policier en repos résidant à proximité, en attendant l’arrivée des gendarmes.

Le suspect a été placé en garde à vue pour meurtre et tentative de meurtre.

On ignore pour l’instant s’il existe un lien entre l’agresseur et les deux victimes. Les investigations se poursuivent.

Source : F D