«Ma Revue de Presse»…la surprise de l’année 2025 de la Presse Sénégalaise

Au cœur de l’écosystème médiatique sénégalais, une figure singulière fait l’unanimité par sa constance et sa rigueur : Mamadou Ly, plus connu sous le pseudonyme « Ma Revue de Presse ». En cette fin d’année 2025, alors que la circulation de l’information subit les assauts de la désinformation, l’homme s’impose naturellement comme l’Homme de l’Année de la Presse au Sénégal. Ce doyen de la profession a su transformer un simple partage matinal en une véritable institution d’utilité publique.

Véritable « seigneur de la distribution d’informations », Mamadou Ly est le premier levier de l’actualité pour des millions de Sénégalais, ici et dans la diaspora. Dès 2 heures du matin, alors que le pays repose encore, ce veilleur infatigable compile, organise et diffuse les « Unes » de la presse nationale. Son travail, réalisé avec une ponctualité d’horloger, est devenu le café chaud indispensable des décideurs, des diplomates et des citoyens lambda qui, dès le réveil, se tournent vers ses plateformes pour prendre le pouls de la nation.

Au-delà de la simple veille, Mamadou Ly incarne des valeurs de courtoisie républicaine et de neutralité qui se font rares. Comme le souligne Amadou Ba, il est un « maillon essentiel » qui privilégie le dialogue cordial et la discrétion. Sa capacité à naviguer entre les différentes chapelles politiques, sans jamais s’y aliéner, lui confère une autorité morale et une crédibilité qui font de lui un médiateur de l’ombre respecté par tous les bords de l’échiquier politique.

Son parcours est celui d’un homme multidimensionnel dont l’engagement ne date pas d’hier. Acteur majeur des Assises Nationales et témoin privilégié de l’alternance de l’an 2000, il a côtoyé les plus grands noms de l’histoire politique du Sénégal, de Mamadou Dia à Moustapha Niasse. Talla Sylla rappelle d’ailleurs avec émotion que Ly est ce « frère des jours sombres », présent au chevet des éprouvés, prouvant que derrière le distributeur d’infos se cache une humanité profonde et une fidélité à toute épreuve.

Le professionnalisme de Mamadou Ly repose sur une éthique de fer : le rejet systématique des fake news. Dans un monde où l’immédiateté prime souvent sur la vérité, il a su ériger la vérification en dogme. Comme le témoignent ses proches, sa crédibilité est la prunelle de ses yeux. On ne manipule pas Mamadou Ly ; il informe juste et vrai, offrant ainsi aux journalistes eux-mêmes une base de travail solide et une visibilité accrue pour leurs propres parutions.

L’impact de « Ma Revue de Presse » dépasse désormais le cadre de l’initiative personnelle pour devenir un patrimoine commun. Par sa générosité, il offre bénévolement un service qui structure l’espace public. Pour la diaspora sénégalaise, il est le cordon ombilical qui les lie à la terre natale. Grâce à lui, la distance s’efface devant l’information, permettant à chaque Sénégalais, où qu’il se trouve, de participer virtuellement au débat national.

L’hommage rendu par son épouse, le Pr Fatoumata Ly, lève le voile sur les sacrifices de l’ombre : les nuits blanches, la lutte contre les aléas techniques et la concentration extrême que requiert une telle mission. C’est cet engagement citoyen, cette « abnégation de chaque instant », qui a permis à cet homme d’une soixantaine d’années de rester au sommet de la modernité technologique tout en préservant les codes de l’élégance et de la bienséance sénégalaise.

La reconnaissance exprimée par la Convention des Jeunes Reporters et par des figures telles que Talla Sylla, Amadou Ba, Mbaye Jacques Diop ou Amadou Demba Diallo souligne le rôle de « passeur de savoirs » de Mamadou Ly. Il est celui qui éclaire le chemin des jeunes générations de journalistes, leur montrant que la presse, avant d’être une quête de notoriété, est une mission de service public. Il transforme le bruit médiatique en une mélodie intelligible pour le citoyen.

Célébrer Mamadou Ly, c’est célébrer la résilience de l’information de qualité. À travers sa plateforme, il ne distribue pas seulement des titres de journaux ; il distribue de la citoyenneté, du débat et de la lumière. Le Sénégal peut s’enorgueillir de posséder en son sein ce « gardien du temple » qui, par la seule force de sa passion, a réussi à rendre l’information accessible à tous, tout le temps, et avec une élégance jamais égalée.

