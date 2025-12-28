Migration irrégulière : La Marine secourt 93 personnes en mer

Les opérations de surveillance et de sauvetage en mer se poursuivent au large des côtes sénégalaises. Le vendredi 26 décembre 2025, la Marine nationale est intervenue pour secourir une pirogue transportant 93 personnes candidates à l’émigration irrégulière, repérée à une trentaine de kilomètres de Dakar.

Selon les autorités militaires, les passagers ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama, puis confiés aux services compétents pour leur prise en charge.

Quelques jours auparavant, le mardi 23 décembre, une autre embarcation transportant 174 candidats à l’émigration irrégulière avait déjà été interceptée par la Marine nationale, à environ 70 kilomètres des côtes dakaroises.

Dans le même temps, la plage de Joal a été le théâtre d’un drame dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre 2025. Une pirogue transportant plus de 200 migrants clandestins s’est échouée sur le littoral, faisant au moins 12 morts, selon un bilan provisoire.