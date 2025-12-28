Ode À Omar Pene : Figure emblématique de la musique sénégalaise

La merveilleuse aventure, qui dure depuis 50 ans, commença autour de trois quartiers mythiques de Dakar : Castor, Dieuppeul et Derkle. Pour être plus précis, tout est parti d’un coin de rue dénommé « Diakhlé », c’est-à-dire embarrassé (en langue wolof), où se retrouvait une bande de copains. De fil en aiguille, se forgera un destin commun et une véritable aventure avec l’historique et remarquable Groupe : le SUPER DIAMONO. Une symbolique qui va résonner comme une véritable note et constituer un grand amplificateur de l’aura des quartiers, déjà connus à travers les talentueux footballeurs du Grand Walidaan et du « DEUKHLÉ », des « ASC » ineffaçables. Pour rappel, ces légendaires footballeurs feront les beaux jours de la « JA », la Jeanne d’ARC et du JARAAF, deux mémorables Clubs de Dakar. Justement, Omar Pene faisait partie des virtuoses du football. Toutefois, le « cœur de Bana NDIAYE », sa bienveillante épouse, la gardienne du temple, quittera les terrains pour s’essayer au micro comme chanteur principal. Comme tout début, les choses démarrent en douceur. D’autant plus que l’artiste ne mesurait pas encore ses talents de grand artiste. La suite sera une autre histoire.

Le rythme va monter d’un cran et le tempo va changer avec l’ingéniosité adossée à la clairvoyance d’un ténor, à savoir, Monsieur Baylo DIAGNE. En bon détecteur de talents, il ne lâchera pas la pépite que fut Omar. Baylo le prit en main pour l’intégrer dans la formation musicale, au sein de laquelle, à coup sûr, la compétition était plus que rude.

Après les 20 ans de musique, célébrés en 1993, sous la présidence du Président de la République d’alors, S.E.M. Abdou DIOUF, nous voici en 2025 pour célébrer les 50 ans de musique de l’artiste emblématique.

𝟓𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞, Ç𝐚 𝐬𝐞 𝐟ê𝐭𝐞 !

𝐋’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐬é𝐧é𝐠𝐚𝐥𝐚𝐢𝐬 𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐏𝐞𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐬𝐨𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜.

Omar Pène, la légende de la musique sénégalaise, et véritable icône de la World Music, a marqué d’une pierre blanche son demi-siècle de présence sur la scène musicale. Ce 24 décembre 2025, le Grand Théâtre National a servi de cadre à ce jubilé d’or, célébré en présence de nombreuses personnalités.

Pour cet événement marquant, l’artiste a revisité les titres inoubliables de son vaste répertoire, offrant ainsi au public une prestation digne de son rang. Plusieurs personnalités et des figures politiques ont tenu à honorer de leur présence cette soirée. Un fait symbolique à souligner, c’est que l’artiste Omar PENE, dans son riche répertoire, tient toujours à chanter et à rendre hommage à ses amis et proches de longue date. Une soirée marquée également par la présence de ses nombreux et fidèles amis de toujours.

Plusieurs sénégalaises et sénégalais, de tous ordres, sont devenus de célèbres icônes de la société grâce au génie d’Omar PENE, qui ne manque jamais de chanter ses proches.

Outre la gardienne du temple Banna NDIAYE (l’épouse, la sœur et confidente), il s’agit entre-autres de Papa Yaya THIAM, Dr Abou Beckr GAYE, Me René Louis LOPY, Papa Babacar NGOM « Sedima », Massata DIALLO, Papa DIA « Khobe », Feu Pedre NDIAYE, Feu Papa Thierno DIOP.

Également dans le groupe très sélect un certain BUUR SALOUM (votre serviteur) comme il aime à le rappeler dans une de ses chansons !!!

Omar Pene est le premier artiste sénégalais qui a bien voulu me consacrer une chanson aux sonorités dignes du Super Diamono New Look. Je ne saurai oublier ce geste apprécié à sa très haute valeur.

Bravo à l’artiste et toutes mes félicitations pour cette reconnaissance et cette magnifique performance.

50 ans de Musique et de présence sur la scène : Ça se fête !!!

Bon vent à celui que nous appelons affectueusement « Ablaye NDIAYE ».

MBAYE DIOUF