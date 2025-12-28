Présidentielle 2024 : Diouf Sarr analyse les causes de la défaite du camp Amadou Ba

Invité ce dimanche 28 septembre dans l’émission Objection sur Sud FM, Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale sous Macky Sall, est revenu sur l’élection présidentielle de 2024. Acteur engagé de la campagne d’Amadou Ba, il attribue la défaite de l’ancienne coalition au pouvoir à une « non-préparation » du candidat et à un manque de cohésion interne.

« Avec le recul, je l’ai écrit dans mon livre (Sans bruit, ndlr), il y avait effectivement un problème de préparation. Le groupe n’était pas soudé et mon candidat n’a pas été totalement soutenu. C’était donc une défaite quasi programmée », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, soulignant l’absence de solidarité au sein du dispositif de campagne.

L’ancien ministre s’est également prononcé sur le projet de report de la présidentielle, estimant que cette option n’était « pas bien inspirée » par l’ancien président Macky Sall. Selon lui, cette initiative avait contribué à radicaliser à la fois l’opinion publique et le système judiciaire, ce qui, sur le plan stratégique, s’est révélé contre-productif.

Enfin, face au contexte socio-politique actuel, Abdoulaye Diouf Sarr a appelé les nouvelles autorités à se recentrer sur les priorités nationales. Il les invite notamment à « travailler » afin que « le Sénégal retrouve sa place dans le concert des nations ».