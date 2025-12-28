PRP : Les déclarations qui ont coûté son poste à Ibrahima Ndiaye

Ibrahima Ndiaye, désormais ex-secrétaire général chargé des finances et de la logistique du PRP, a tenu des propos très critiques sur les vingt mois de gouvernance de PASTEF, lesquels lui ont valu son limogeage. Invité, ce dimanche, de l’émission Le Grand Jury sur la RFM, l’enseignant-chercheur a dressé un bilan qu’il juge « mitigé », allant jusqu’à exprimer sa « déception » au regard des sacrifices consentis.

« Au bout de deux ans de pouvoir, précisément vingt mois, le bilan est mi-figue mi-raisin. Par rapport aux sacrifices consentis, je suis déçu », a-t-il déclaré. Ibrahima Ndiaye a rappelé que son parti s’était engagé aux côtés de PASTEF autour de principes forts, tels que la consolidation de l’État de droit, la lutte contre la vie chère et la transformation structurelle de l’économie.

Selon lui, l’exercice du pouvoir a toutefois été entaché par des « anomalies » liées à des choix humains inappropriés. « On a nommé à des postes de responsabilité des personnes qui ne maîtrisent pas les enjeux du moment. Une seule signature peut suffire à bousiller une entreprise qui a mis un quart de siècle à se construire. C’est un vrai problème de choix des hommes », a-t-il dénoncé, visant implicitement certaines nominations.

L’universitaire s’en est également pris à l’élite intellectuelle, qu’il accuse de passivité face aux difficultés actuelles du pays. « Il y a des gens qui ont des solutions mais qui sont dans la torpeur », a-t-il regretté, appelant les intellectuels à assumer pleinement leur rôle. « Un intellectuel doit dire la vérité quand il le faut », a-t-il insisté.