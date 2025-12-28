CAN 2025 : Le Gabon au bord de l’élimination après une nouvelle défaite

Le Gabon a concédé une deuxième défaite consécutive dans cette CAN 2025 en s’inclinant face au Mozambique (2-3), dimanche à Agadir. Largement dominées en première période, les Panthères ont encaissé deux buts avant la pause, signés Faisal Bangal et Geny Catamo, avant de réduire l’écart juste avant la mi-temps grâce à Pierre-Emerick Aubameyang.

Au retour des vestiaires, les insuffisances défensives gabonaises ont de nouveau été mises à nu avec un troisième but mozambicain inscrit par Diogo Calila. Malgré une réaction tardive matérialisée par la réduction du score d’Alex Moucketou-Moussounda à un quart d’heure de la fin, le Gabon n’est pas parvenu à inverser la tendance.

Bon dernier du groupe E avec zéro point après deux journées, le Gabon devra impérativement battre la Côte d’Ivoire mercredi à Marrakech pour espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. De son côté, le Mozambique signe une victoire historique à la CAN et relance ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.