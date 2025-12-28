Fédération Sénégalaise de Lutte : Bira Sène élu Président

C’est un retour aux affaires fracassant pour Bira Sène. Éjecté de son siège de Président du CNG en 2024 au profit de Malick Ngom, l’ancien patron de la lutte sénégalaise a pris sa revanche. En effet, il a été élu haut la main nouveau président de la FSL devant ses concurrents Manga 2 et Kéba Kanté de la coalition “And Song Daan”.

Sur les 198 votants, Bira Sène a obtenu 110 voix devant Kéba Kanté (70 voix) et Hyacinthe Ndiaye dit Manga II (18 voix).

Ayant occupé la plus haute fonction dans la lutte sénégalaise entre 2020 et 2024, il va ainsi guider la destinée des acteurs de la lutte dans la nouvelle instance de la lutte.

Source : Wiwsport