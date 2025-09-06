Qui était le lieutenant-colonel Mayatta Ndiaye ? (portrait)

‎Né en 1930 à Linguère, le lieutenant-colonel Mayatta Ndiaye demeure l’une des figures emblématiques de l’armée sénégalaise. Très tôt attiré par la carrière militaire, il intègre en 1942 l’École militaire préparatoire africaine (EMPA), devenue aujourd’hui le Prytanée militaire Charles Tchororé de Saint-Louis. Lauréat de ce concours prestigieux, il rejoint les rangs de l’armée française et débute sa carrière le 30 octobre 1948 au 76ᵉ Régiment des tirailleurs sénégalais (RTS).

‎Sa progression est rapide au sein des troupes coloniales : caporal le 1ᵉʳ mai 1948, caporal-chef le 1ᵉʳ juillet 1948, sergent le 1ᵉʳ octobre 1949, sergent-chef le 1ᵉʳ octobre 1954, adjudant le 1ᵉʳ octobre 1956 et adjudant-chef en 1957.

‎Sélectionné pour l’École de formation des officiers ressortissants des territoires d’Outre-Mer (EFORTOM) à Fréjus (France), il y entre le 3 octobre 1956 et en sort diplômé le 30 juin 1958. Sa formation est complétée à l’École d’application de l’Infanterie (EAI) et au Régiment d’infanterie de marine (RIMA).

‎Au cours de sa carrière dans l’armée française, il prend part à plusieurs campagnes extérieures :

‎Indochine (8 janvier 1951 – 23 décembre 1952),

‎Algérie (12 septembre 1959 – 22 août 1960).

‎Il est cité à plusieurs reprises pour bravoure : Citation à l’Ordre de la Division (1952), Citation à l’Ordre Général (1956), décoré de la Croix de guerre avec étoile d’argent et de la Médaille coloniale avec agrafe d’or.

‎Au lendemain de l’indépendance, le 1ᵉʳ décembre 1960, il est reversé dans l’armée sénégalaise et affecté au Groupement parachutiste. Breveté instructeur de l’armée à Pau (France) le 15 mars 1961, il devient le premier officier moniteur parachutiste sénégalais.Et c’est le formateur du très célèbre Marigot

‎Son ascension dans la hiérarchie se poursuit :

‎Sous-lieutenant (1ᵉʳ octobre 1958),

‎Lieutenant (1ᵉʳ octobre 1960),

‎Capitaine (1ᵉʳ janvier 1963),

‎Commandant (1ᵉʳ juillet 1971),

‎Lieutenant-colonel (1ᵉʳ avril 1977)

‎Officier de terrain et formateur, il a exercé des responsabilités de tout premier plan :

‎Premier commandant d’unité de la 2ᵉ Compagnie parachutiste,

‎Commandant de la 1ʳᵉ Compagnie parachutiste (24 avril 1961),

‎Commandant de la 2ᵉ Compagnie paras (1ᵉʳ octobre 1961),

‎Chef de corps du Groupement parachutiste (1963 – 1965),

‎Chef de corps du Groupement Sénégal Oriental, premier commandant de la Zone Est (1965 – 1968),

‎Officier adjoint de la Zone de Kaolack (1967),

‎Chef de corps du Groupement commandos (1968 – 1970),

‎Officier adjoint du commandement de la Zone de Saint-Louis (1970 – 1971).

‎À partir du 1ᵉʳ juillet 1971, il est mis à la disposition du ministère de l’Intérieur et prend le commandement du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) de la Police nationale, qu’il dirige jusqu’en 1977

‎Adjoint du commandant Faustin Pereira au Groupement parachutiste (1960 – 1963), il prend ensuite le commandement de cette unité stratégique. Il joue un rôle majeur lors de la crise politique de décembre 1962 opposant le président Léopold Sédar Senghor au président du Conseil Mamadou Dia, où les parachutistes furent mobilisés pour maintenir l’ordre et sécuriser les institutions.

‎Rigoureux et exigeant, le lieutenant-colonel Mayatta Ndiaye a marqué durablement l’histoire militaire sénégalaise. Premier moniteur parachutiste du pays, il a formé et inspiré toute une génération d’officiers qui deviendront des piliers des forces armées et de sécurité : le général François Gomis, le général Wally Faye (ancien directeur de la Gendarmerie), l’ex-CEMGA Tavares Da Souza, le général Mamadou Niang (ancien ministre de l’Intérieur), entre autres.

‎Son influence s’est également étendue à la Police nationale, où il forma des officiers d’exception tels que le colonel Malik Mbaye dit Taureau, le capitaine Tafsir Diouf, le colonel Cheikh Tidiane Diouf ou encore Sory Diallo.

‎Son parcours exceptionnel lui vaut de hautes distinctions :

‎Officier de l’Ordre du Mérite (1962),

‎Commandeur de l’Ordre du Mérite (1969),

‎‎Chevalier de l’Ordre national (1974),

‎Officier de l’Ordre national du Lion (1975),

‎Médaille d’honneur de la Police (1974),

‎Grand Officier de l’Ordre du Mérite (1976),

‎Grand-Croix de la Nation (1983).

‎Après une carrière riche et dense, le lieutenant-colonel Mayatta Ndiaye prend sa retraite le 1ᵉʳ janvier 1978. Il s’éteint le 25 novembre 1987 à Thiès, laissant l’image d’un militaire d’exception, patriote dévoué, formateur infatigable et véritable pionnier de l’arme parachutiste au Sénégal.

