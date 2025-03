Ramadan 2025 : Le message du Président à la communauté musulmane

A l’aube du mois béni de Ramadan, le Président Bassirou Diomaye Faye adresse un message empreint de spiritualité et d’unité à la communauté musulmane du Sénégal et à l’ensemble de la Oummah islamique.

«Alors que débute le mois béni de Ramadan, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères à la communauté musulmane du Sénégal et à l’ensemble de la Oummah islamique. Que ce temps de dévotion, de solidarité et de partage renforce notre cohésion nationale et notre attachement aux valeurs de justice et de fraternité. Puisse Allah, dans Sa miséricorde infinie, exaucer nos prières, bénir notre nation et apporter la paix dans le monde. Ramadan Moubarak», a-t-il écrit.