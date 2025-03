Alioune Ndao : Un ex-Procureur entre Cash et Sorcellerie (Par Ibrahima Thiam)

Le Sénégal est-il devenu un immense marché où la justice se brade comme une vulgaire marchandise ? plusieurs pourraient le penser après avoir écouté la stupéfiante confession d’Alioune Ndao. L’homme, autrefois érigé en parangon d’intégrité, vient d’admettre, l’air de rien, qu’il a été « acheté » par Macky Sall… et, cerise sur le gâteau, à sa propre demande. Oui, vous avez bien lu : ici, la corruption ne se subit même plus, elle se sollicite.

Mais le plus beau reste à venir. Ce n’est ni sous la menace, ni sous pression qu’il a encaissé l’argent. Non, notre procureur avait une motivation autrement plus ésotérique. Il explique avoir demandé ces fonds pour se « protéger mystiquement » contre le prétendu pouvoir occulte de l’accusé qu’il devait condamner sur commande. Traduction : au Sénégal, un magistrat peut désormais toucher des pots-de-vin non pour pervertir la justice, mais pour se prémunir des mauvais sorts. On ne parle plus de corruption ordinaire, mais d’une corruption avec supplément incantations et grigris bénis.

Si une telle révélation ne provoque pas un séisme national, alors plus rien ne le pourra. Car enfin, qu’un homme censé incarner l’impartialité judiciaire puisse avouer sans sourciller qu’il a troqué son éthique contre des intérêts personnels – et pire, qu’il l’a fait au nom d’une croyance en des forces occultes – est tout simplement hallucinant. Voilà donc où nous en sommes : notre Procureur émérite donne une image de la justice sénégalaise qui ne serait plus seulement aux ordres du politique, mais qui se serait aussi ouverte à la sorcellerie

Dans un État digne de ce nom, une telle déclaration déclencherait une avalanche de sanctions, une enquête immédiate, une tempête d’indignation nationale. Mais ici ? Rien. Parce qu’au Sénégal, l’impunité est une tradition bien huilée, et ceux qui devraient rendre des comptes sont souvent les premiers à dormir sur leurs deux oreilles.

A bien l’écouter, son attitude dans l’affaire qui lui a servi d’exemple n’aurait rien d’exceptionnel. Alors, une question s’impose : combien d’autres magistrats ont suivi la même voie ? Combien de décisions ont été rendues non pas en fonction du droit, mais en fonction des intérêts du moment ou de la nécessité d’une petite purification mystique ? Et surtout, comment accorder le moindre crédit aux procès politiques qui ont marqué ces dernières décennies ?

Cette affaire dépasse la simple question de la corruption. Elle révèlerait une justice sénégalaise où la vérité et l’impartialité ont cédé la place aux deals en coulisses et aux protections invisibles. Si tel était le cas, notre pays ne pourra jamais prétendre à un véritable État de droit.

Car quand un procureur peut avouer avec autant de désinvolture qu’il s’est « protégé » de son accusé en encaissant un pactole, ce n’est pas seulement son honneur qui est en jeu : c’est celui de toute l’institution judiciaire.

Ibrahima Thiam, Président du mouvement Un Autre Avenir

